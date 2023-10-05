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Esra Erol'da tıp dünyasını şaşırtan olay! Milyonda bir ihtimal gerçek oldu! Uğruna eşini terk etmişti: Veysel'e büyük şok

ATV'nin izlenme rekorları kıran programı Esra Erol'da tıp tarihinde yüz milyonda bir yaşanan olay meydana geldi. Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda dün Betül Yurulmaz'ın konusu ele alındı. Yılan hikayesine dönen olayda izleyiciler ve hatta Esra Erol büyük şaşkınlık yaşadı. Tıp dünyasını da şaşırtan DNA testi sonucu herkesi hayrete düşürdü. İşte Esra Erol'da güne damga vuran o anlar!

Giriş Tarihi: 05.10.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 11:59
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Esra Erol’da tıp dünyasını şaşırtan olay! Milyonda bir ihtimal gerçek oldu! Uğruna eşini terk etmişti: Veysel’e büyük şok

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Betül Yurulmaz, eşi Veysel Yurulmaz'ın kendisini aldattığını söyleyerek yardım istedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Esra Erol’da tıp dünyasını şaşırtan olay! Milyonda bir ihtimal gerçek oldu! Uğruna eşini terk etmişti: Veysel’e büyük şok

3 yıl önce Batman'dan İstanbul'a çalışmak için gelen Veysel Yurulmaz, daha önce birlikte olduğu Özge isimli bir kadından ikiz bebekleri olduğu ortaya çıktı.

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Esra Erol’da tıp dünyasını şaşırtan olay! Milyonda bir ihtimal gerçek oldu! Uğruna eşini terk etmişti: Veysel’e büyük şok

Eşinden boşanarak Özge'ye sahip çıkacağını söyleyen Veysel'in bebeklerine DNA testi yapıldı. Testin sonucunda ise Veysel sadece ikizlerden birinin babası çıktı.

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Esra Erol’da tıp dünyasını şaşırtan olay! Milyonda bir ihtimal gerçek oldu! Uğruna eşini terk etmişti: Veysel’e büyük şok

YASAK AŞKI İÇİN 13 YILLIK EŞİNDEN BOŞANMA KARARI ALDI
Veysel Yurulmaz, 3 yıl önce Batman'dan İstanbul'a çalışmak için gelmiş ve bir süre sonra ise Özge isimli kadından ikiz bebekleri olduğu öğrenilmişti.

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Esra Erol’da tıp dünyasını şaşırtan olay! Milyonda bir ihtimal gerçek oldu! Uğruna eşini terk etmişti: Veysel’e büyük şok

Taraflar günlerce Esra Erol'da programında yüzleşti. Veysel, ikizlerinin annesi Özge ile olan ilişkisine sahip çıkarak, 13 yıllık eşi Betül'den boşanmak istediğini açıkladı.