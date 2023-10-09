Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı hikayesiyle yürekleri dağladı: 13 kişiyi kurtardım...

ATV'nin vazgeçilmez Türkiye'nin reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yeniden milyonlar ekran başına kilitlendi. Yarışmaya katılan Ayşe Gündüz isimli bir yarışmacı, acı hikayesini anlatırken göz yaşlarına boğuldu. Yarışmacı, "Üç tane çocuğum Çocuk Esirgeme Kurumu'nda. Onları çok özlüyorum. Çağımızın hastalığı madde kullanımı. Bizim ailemize de 'eve düşen yıldırım' gibi düştü. Ben de madde bağımlısı oldum. Götürüsü çok fazla oldu. Bıraktım ve Bursa Uyuşturucu ile Mücadele Derneği'nde çalışıyorum. 13 kişiyi kurtardım" dedi. Stüdyoda ve ekran başında duygu dolu anlar yaşatan yarışmacı başarılı performansıyla da 500 bin TL'lik soruyu açtırmayı bildi. İşte geceye damga vuran o anlar…