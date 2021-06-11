HaberlerGaleriEsra Erol'da skandallar silsilesi! İki kız kardeş kuma olarak gitti! İhbarlar çileden çıkardı: Kadın ticareti, çocuk istismarı...
Esra Erol'da skandallar silsilesi! İki kız kardeş kuma olarak gitti! İhbarlar çileden çıkardı: Kadın ticareti, çocuk istismarı...
ATV'de her gün izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da programında Türkiye'yi ayağa kaldıran flaş gelişmeler yaşandı. Hashatun ile Hülya kardeşler hakkında gelen kadın ticareti, madde satışı, çocuk istismarı, hırsızlık gibi ihbarlar başta Esra Erol olmak üzere herkesi çileden çıkardı. İşte Esra Erol'da yaşanan son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 11.06.2021 15:06Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 15:17