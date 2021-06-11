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Esra Erol'da skandallar silsilesi! İki kız kardeş kuma olarak gitti! İhbarlar çileden çıkardı: Kadın ticareti, çocuk istismarı...

ATV'de her gün izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da programında Türkiye'yi ayağa kaldıran flaş gelişmeler yaşandı. Hashatun ile Hülya kardeşler hakkında gelen kadın ticareti, madde satışı, çocuk istismarı, hırsızlık gibi ihbarlar başta Esra Erol olmak üzere herkesi çileden çıkardı. İşte Esra Erol'da yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 11.06.2021 15:06 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 15:17
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Esra Erol'da skandallar silsilesi! İki kız kardeş kuma olarak gitti! İhbarlar çileden çıkardı: Kadın ticareti, çocuk istismarı...

Türkiye Esra Erol'daki Hashatun ve Hülya kardeşleri konuşuyor. Geçtiğimiz günlerde yayına katılan kardeşlerden Hashatun adlı kadın eşi Mehmet Karayılan'ın annesinden korkusu yüzünden kendisine geri dönemediğini iddia edip Esra Erol'dan yardım istemişti. Ancak Hülya Karayılan ve kardeşi Hashatun hakkında gelen ihbarlar canlı yayına damga vurdu.

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Esra Erol'da skandallar silsilesi! İki kız kardeş kuma olarak gitti! İhbarlar çileden çıkardı: Kadın ticareti, çocuk istismarı...

Esra Erol canlı yayında Ersin adlı kişinin kendisini arayarak İzmir'de Hashatun ve kardeşi Hülya'nın kendisi ile kuma olarak yaşadığını belirtti. Hülya iddialar üzerine "açıklama yapmak istemiyorum, bu benim özel hayatım" demesi stüdyoda şaşkınlık yarattı.

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Esra Erol'da skandallar silsilesi! İki kız kardeş kuma olarak gitti! İhbarlar çileden çıkardı: Kadın ticareti, çocuk istismarı...

KADIN TİCARETİ, MADDE SATIŞI, HIRSIZLIK, ÇOCUK İSTİSMARI...
Önceki gün arka arkaya gelen şok ihbarların ardından dün Hashatun ile kardeşi Hülya'nın aynı adamla kuma olarak yaşadığı iddiası bomba etkisi yarattı. Stüdyo adeta buz kesti.

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Esra Erol'da skandallar silsilesi! İki kız kardeş kuma olarak gitti! İhbarlar çileden çıkardı: Kadın ticareti, çocuk istismarı...

Esra Erol, Hülya ile Mehmet'in boşanma davasının gerçekleştiğini ifade etti. Diğer yandan 9 yaşındaki çocukla ilgili istismar iddiaları Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Canlı yayına katılan Beyhan Uludoğan'ın dayısı yeğeni ile Hashatun'un dini nikahla beraberliğinde evinden hırsızlık yaptığı iddiası herkesi şaşkına çevirdi.

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Esra Erol'da skandallar silsilesi! İki kız kardeş kuma olarak gitti! İhbarlar çileden çıkardı: Kadın ticareti, çocuk istismarı...

Yaşanan hırsızlık olayının ardından ise amcasının oğlu Ethem'in evinden de televizyon çaldıklarını tüm detayları ile anlattı. Yayındaki ikili Of ve Rize'de Hashatun'un herkes tarafından tanındığı ne iş yaptıklarını bildiğini söyledi.