Esra Erol'da skandallar silsilesi! İki kız kardeş kuma olarak gitti! İhbarlar çileden çıkardı: Kadın ticareti, çocuk istismarı...

Esra Erol canlı yayında Ersin adlı kişinin kendisini arayarak İzmir'de Hashatun ve kardeşi Hülya'nın kendisi ile kuma olarak yaşadığını belirtti. Hülya iddialar üzerine "açıklama yapmak istemiyorum, bu benim özel hayatım" demesi stüdyoda şaşkınlık yarattı.