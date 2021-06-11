Gigi Hadid'den Khai paylaşımı! Yıllarca gizli kalacak
Filistin asıllı ABD'li modeller Bella Hadid ile Gigi Hadid, New York'taki protesto yürüyüşlerine katılıp İsrail zulmünün dünyaya duyrulmasında önemli rol oynamışlardı. Filistin'e destek gösteren ünlü modeller, New York Times gazetesi tarafından da linç edilmeye çalışılmıştı. Gigi Hadid şimdi de bebeği Khai'nin fotoğrafıyla gündeme geldi. Zayn Malik ile birlikteliğinden ilk bebeğini geçtiğimiz yıl eylül ayında dünyaya getiren model Gigi Hadid, kızının yüzünü gizlemeye devam ediyor. 9 aylık bebeği ile yeni pozlarını yayınlayan Hadid, kızının sadece saç rengini gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 11.06.2021 13:45Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 14:01