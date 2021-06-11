11 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gigi Hadid'den Khai paylaşımı! Yıllarca gizli kalacak

Gigi Hadid'den Khai paylaşımı! Yıllarca gizli kalacak

Filistin asıllı ABD'li modeller Bella Hadid ile Gigi Hadid, New York'taki protesto yürüyüşlerine katılıp İsrail zulmünün dünyaya duyrulmasında önemli rol oynamışlardı. Filistin'e destek gösteren ünlü modeller, New York Times gazetesi tarafından da linç edilmeye çalışılmıştı. Gigi Hadid şimdi de bebeği Khai'nin fotoğrafıyla gündeme geldi. Zayn Malik ile birlikteliğinden ilk bebeğini geçtiğimiz yıl eylül ayında dünyaya getiren model Gigi Hadid, kızının yüzünü gizlemeye devam ediyor. 9 aylık bebeği ile yeni pozlarını yayınlayan Hadid, kızının sadece saç rengini gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 11.06.2021 13:45 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 14:01
  • 1
  • 19
Gigi Hadid'den Khai paylaşımı! Yıllarca gizli kalacak

YÜZÜ HALA GİZLİ
Geçen yılın eylül ayında dünyaya gözlerini açan Khai Hadid Malik'in annesine ve babasına ne kadar benzediği, gözlerinin rengi, yüzünün şekli büyük bir merak konusu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Gigi Hadid'den Khai paylaşımı! Yıllarca gizli kalacak

Ancak başta annesi Gigi Hadid olmak üzere ne babası Zayn Malik ne büyükannesi Yolanda Hadid ne de dedesi Mohamed Hadid, sosyal medyada onun yüzünü göstermemekte kararlı. Elbette bunun da önemli bir nedeni var.

  • 3
  • 19
Gigi Hadid'den Khai paylaşımı! Yıllarca gizli kalacak

SAÇ RENGİ ANNESİNE BENZİYOR
Gigi Hadid, Instagram sayfasında 9 aylık olan kızı Khai ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı. Elbette yine onun yüzünü göstermeme kuralını bozmadan!

  • 4
  • 19
Gigi Hadid'den Khai paylaşımı! Yıllarca gizli kalacak

Minik Khai'nin gözler önüne serilen tek özelliği saçlarının rengi oldu. Görünüşe göre Khai annesi gibi sarışın bir bebek. Ama yine yüzü merak konusu olarak kaldı.

  • 5
  • 19
Gigi Hadid'den Khai paylaşımı! Yıllarca gizli kalacak

BİR ÖRNEK MAYO
Bu paylaşımlarda dikkat çeken ve Gigi Hadid'in takipçilerinin mesajlar yağdırdığı bir başka ayrıntı daha var, Anne- kız bir örnek mayolarla havuz keyfi yaptı.