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Haberler Galeri Esra Erol’da programında tarihi anlar! 35 yıldır biyolojik ailesini arayan Yonca ve annesinin kavuşma anı duygulandırdı

Esra Erol’da programında tarihi anlar! 35 yıldır biyolojik ailesini arayan Yonca ve annesinin kavuşma anı duygulandırdı

ATV'nin reyting rekortmeni sevilen program Esra Erol'da her hafta olduğu gibi yayınlanan yeni bölümünde de izleyenleri ekran başına kilitledi. Programın bu haftaki bölümünde izleyenler tarihi anlara şahitlik etti. 35 yıldır biyolojik ailesinin kim olduğunu bilmeyen Yonca Birol ve annesi, Esra Erol ve ekibi sayesinde ömrünün en mutlu günlerini yaşadı. Yayına bağlanan eski görümce aile ile ilgili bilinmeyen gerçekleri açıkladı. İşte o anlar…

Giriş Tarihi: 27.12.2023 22:07 Güncelleme Tarihi: 27.12.2023 22:27
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Esra Erol’da programında tarihi anlar! 35 yıldır biyolojik ailesini arayan Yonca ve annesinin kavuşma anı duygulandırdı

ATV'nin sevilen reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da programı bu hafta da heyecanı dorukta yaşattı.

Programa katılan Yonca Birol, ailesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Esra Erol ve ekibi Yonca Birol'un bu isteğini geri çevirmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Esra Erol’da programında tarihi anlar! 35 yıldır biyolojik ailesini arayan Yonca ve annesinin kavuşma anı duygulandırdı

35 YIL SONRA BÜYÜK KAVUŞMA!

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Esra Erol’da programında tarihi anlar! 35 yıldır biyolojik ailesini arayan Yonca ve annesinin kavuşma anı duygulandırdı

Yüzde 85 engelli ve şizofreni hastası olduğu bilinen annesi ile yayına katılan Yonca Birol, annesinin biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.

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Esra Erol’da programında tarihi anlar! 35 yıldır biyolojik ailesini arayan Yonca ve annesinin kavuşma anı duygulandırdı

Annesinin hastalığı sebebiyle doğru bilgilere sahip olmayan Birol, annesinin isminin 30 yaşında konulduğu ismini Fatma olarak bildiğini söyledi.

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Esra Erol’da programında tarihi anlar! 35 yıldır biyolojik ailesini arayan Yonca ve annesinin kavuşma anı duygulandırdı

Annesi Fatma ve babasının hikayesinin İzmir'de otogarda başladığını ifade etti.