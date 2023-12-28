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Ece Ronay'dan 'karanlık ilişki' itirafı! Kurtköy'deki kirli ticareti ifşa etti

Eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan Ece Ronay, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kalmıştı. Fenomenin ifadesi ortaya çıktı. Eski eşi Mehmet Bilir'in karanlık ilişkileri olduğunu belirten Ronay, Kurtköy şubesinde mailorder yaptığını, Gürcistan'daki kumarhane sahipleriyle görüşmeleri olduğunu belirtti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.12.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023 09:54
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Ece Ronay’dan ’karanlık ilişki’ itirafı! Kurtköy’deki kirli ticareti ifşa etti

Güzellik merkezi sahibi sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddiasına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

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Ece Ronay’dan ’karanlık ilişki’ itirafı! Kurtköy’deki kirli ticareti ifşa etti

Geçtiğimiz hafta "Mala zarar verme" suçundan yurtdışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan ünlü fenomenin ifadesi ortaya çıktı.

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Ece Ronay’dan ’karanlık ilişki’ itirafı! Kurtköy’deki kirli ticareti ifşa etti

1 yıl evli kaldığı Mehmet Bilir'in kendisine ait isim hakkı olan güzellik merkezlerini başkalarına sattığını söyleyen Ronay, eski eşinin işlettiği Kurtköy şubesinde mailorder yapıldığına dair mesaj aldığını, Gürcistan'daki kumarhane sahipleriyle görüştüğünü ve alacağı olmadığı halde kendisinden 9 milyon lira istediğini ileri sürerek hakkındaki suçlamaları reddetti.

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Ece Ronay’dan ’karanlık ilişki’ itirafı! Kurtköy’deki kirli ticareti ifşa etti

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan ünlü fenomen Ece Ronay'ın da aralarında olduğu 6 şüpheli, 18 Aralık 2023 tarihinde adliyeye getirilmişti.

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Ece Ronay’dan ’karanlık ilişki’ itirafı! Kurtköy’deki kirli ticareti ifşa etti

Şüphelilerden Mehmet A., Serhat G. ve Uğur E. "Silahla tehdit" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından adli makamlarca tutuklanırken fenomen Ece Ronay, "Mala zarar verme" suçundan, şüpheli Berat E. "Silahla tehdit" suçundan, 18 yaşından küçük şüpheli Rahmi E. de ""Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan yurtdışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı.