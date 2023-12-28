Ece Ronay’dan ’karanlık ilişki’ itirafı! Kurtköy’deki kirli ticareti ifşa etti

1 yıl evli kaldığı Mehmet Bilir'in kendisine ait isim hakkı olan güzellik merkezlerini başkalarına sattığını söyleyen Ronay, eski eşinin işlettiği Kurtköy şubesinde mailorder yapıldığına dair mesaj aldığını, Gürcistan'daki kumarhane sahipleriyle görüştüğünü ve alacağı olmadığı halde kendisinden 9 milyon lira istediğini ileri sürerek hakkındaki suçlamaları reddetti.