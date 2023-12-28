28 Aralık 2023, Perşembe
Ece Ronay'dan 'karanlık ilişki' itirafı! Kurtköy'deki kirli ticareti ifşa etti
Eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan Ece Ronay, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kalmıştı. Fenomenin ifadesi ortaya çıktı. Eski eşi Mehmet Bilir'in karanlık ilişkileri olduğunu belirten Ronay, Kurtköy şubesinde mailorder yaptığını, Gürcistan'daki kumarhane sahipleriyle görüşmeleri olduğunu belirtti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.12.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023 09:54
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