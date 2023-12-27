Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Herkes ablası sandı

Burak Özçivit Kuruluş Osman dizisiyle yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş hayran kitlesine ulaştı. Fahriye Evcen'le evliliğiyle de gündemden düşmeyen yakışıklı oyuncu özel hayatıyla yakın takibe alındı. Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen annesiyle benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Özçivit...