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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Herkes ablası sandı

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Herkes ablası sandı

Burak Özçivit Kuruluş Osman dizisiyle yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş hayran kitlesine ulaştı. Fahriye Evcen'le evliliğiyle de gündemden düşmeyen yakışıklı oyuncu özel hayatıyla yakın takibe alındı. Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen annesiyle benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Özçivit...

Giriş Tarihi: 27.12.2023 16:46
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Herkes ablası sandı

Kuruluş Osman dizisi her hafta izleyicileri ekran başına kilitlerken Burak Özçivit oyunculuğuyla diziye damgasını vurmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Herkes ablası sandı

Yeteneği ve yakışıklılığıyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit özel hayatıyla da gündem olmaya devam ediyor.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Herkes ablası sandı

Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen annesiyle benzerliği herkesi şaşkına çevirdi.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Herkes ablası sandı

İşte Burak Özçivit ve birçok ünlü ismin annesi...

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Herkes ablası sandı

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