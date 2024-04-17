Esra Erol'da stüdyo buz kesti! Ali, sağır ve dilsiz olan babasını döverek sokağa mı attı? | Esra Erol resmen çıldırdı: Vicdansız...

ATV'nin beğeniyle takip edilen programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda bugün yaşananlar güne damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde (09.04.2024) programa katılan Ali Bey 3 Nisan'da evden kaçan karısı Tuğçe Uçar'ı aramak için stüdyoya gelmişti. Kocasının kıskançlığından şikayetçi olan Tuğçe Hanım, kocasının sadece işe gidip gelmesine izin verdiğini, her şeyi kıskandığını, kocasıyla annesinin ısrarı sonucu evlendiğini, onu sevmediğini belirtmişti.Yaşanan gelişmelerin ardından bugün de şoke eden detaylar ortaya çıktı. İsmini vermek istemeyen bir seyirci, programa bağlanarak Ali beyin, sağır ve dilsiz olan babasını döverek sokağa attığını söyledi. Ünlü sunucu Esra Erol ise adeta çıldırdı. İşte detaylar...