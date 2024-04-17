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Haberler Galeri Esra Erol'da stüdyo buz kesti! Ali, sağır ve dilsiz olan babasını döverek sokağa mı attı? | Esra Erol resmen çıldırdı: Vicdansız...

Esra Erol'da stüdyo buz kesti! Ali, sağır ve dilsiz olan babasını döverek sokağa mı attı? | Esra Erol resmen çıldırdı: Vicdansız...

ATV'nin beğeniyle takip edilen programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda bugün yaşananlar güne damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde (09.04.2024) programa katılan Ali Bey 3 Nisan'da evden kaçan karısı Tuğçe Uçar'ı aramak için stüdyoya gelmişti. Kocasının kıskançlığından şikayetçi olan Tuğçe Hanım, kocasının sadece işe gidip gelmesine izin verdiğini, her şeyi kıskandığını, kocasıyla annesinin ısrarı sonucu evlendiğini, onu sevmediğini belirtmişti.Yaşanan gelişmelerin ardından bugün de şoke eden detaylar ortaya çıktı. İsmini vermek istemeyen bir seyirci, programa bağlanarak Ali beyin, sağır ve dilsiz olan babasını döverek sokağa attığını söyledi. Ünlü sunucu Esra Erol ise adeta çıldırdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.04.2024 00:42 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 00:44
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Esra Erol’da Pes dedirten olay! Ali, sağır ve dilsiz olan babasını döverek sokağa attı mı? | Esra Erol resmen çıldırdı

ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

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Esra Erol’da Pes dedirten olay! Ali, sağır ve dilsiz olan babasını döverek sokağa attı mı? | Esra Erol resmen çıldırdı

Esra Erol'un bu haftaki programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

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Esra Erol’da Pes dedirten olay! Ali, sağır ve dilsiz olan babasını döverek sokağa attı mı? | Esra Erol resmen çıldırdı

ATV'nin beğeniyle takip edilen programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda bugün yaşananlar güne damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde (09.04.2024) programa katılan Ali bey 3 Nisan'da evden kaçan karısı Tuğçe Uçar'ı aramak için stüdyoya geldi. Koca dırdırından bıktığını söyleyen Tuğçe Hanım, "Aramızdaki problemleri çözebilirdik, Esra Hanım'ı da meşgul etmemiş olurduk" dedi.

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Esra Erol’da Pes dedirten olay! Ali, sağır ve dilsiz olan babasını döverek sokağa attı mı? | Esra Erol resmen çıldırdı

Kocasının kıskançlığından şikayetçi olan Tuğçe Hanım, kocasının sadece işe gidip gelmesine izin verdiğini, her şeyi kıskandığını, kocasıyla annesinin ısrarı sonucu evlendiğini, onu sevmediğini belirtti.

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Esra Erol’da Pes dedirten olay! Ali, sağır ve dilsiz olan babasını döverek sokağa attı mı? | Esra Erol resmen çıldırdı

Tuğçe, Ali hakkında arka arkaya iddialarda bulunurken Ali'nin savunması sosyal medyada gündem oldu.