17 Nisan 2024, Çarşamba
Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci'nin minik kızı büyüdü! Esmer güzeli Mercan annesinin kopyası...
Melekler Korusun, Aşk Yeniden, Kadın, Cesaretin Var mı Aşka gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, şimdilerde yeni dizisiyle gündeme geliyor. Sandık Kokusu'nda Karsu karakterine hayat veren Özpirinçci, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Burak Yamantürk ile geçtiğimiz eylül ayında nikâh masasına oturan Özpirinçci, aralık ayında kızı Mercan'ı kucağına almıştı. Şimdilerde 2 yaşında olan Mercan, annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte Özge Özpirinçci'nin esmer güzeli kızı...
Giriş Tarihi: 17.04.2024 08:56
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