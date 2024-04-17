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Haberler Galeri Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci'nin minik kızı büyüdü! Esmer güzeli Mercan annesinin kopyası...

Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci'nin minik kızı büyüdü! Esmer güzeli Mercan annesinin kopyası...

Melekler Korusun, Aşk Yeniden, Kadın, Cesaretin Var mı Aşka gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, şimdilerde yeni dizisiyle gündeme geliyor. Sandık Kokusu'nda Karsu karakterine hayat veren Özpirinçci, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Burak Yamantürk ile geçtiğimiz eylül ayında nikâh masasına oturan Özpirinçci, aralık ayında kızı Mercan'ı kucağına almıştı. Şimdilerde 2 yaşında olan Mercan, annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte Özge Özpirinçci'nin esmer güzeli kızı...

Giriş Tarihi: 17.04.2024 08:56
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Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci’nin minik kızı büyüdü! Esmer güzeli Mercan annesinin kopyası...

İlk olarak "Cesaretin Var mı Aşka" ve "Melekler Korusun" ile şöhreti yakalayan güzel oyuncu, Özge Özprinçci özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor.

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Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci’nin minik kızı büyüdü! Esmer güzeli Mercan annesinin kopyası...

"Al Yazmalım", "Tatar Ramazan", "Aşk Yeniden", "Kadın" gibi önemli dizilerde rol alan Özpirinçci, şimdilerde "Sandık Kokusu" dizisinde Karsu karakterini canlandırıyor.

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Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci’nin minik kızı büyüdü! Esmer güzeli Mercan annesinin kopyası...

2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanıştığı Burak Yamantürk ile aynı sene içinde nikah masasına oturan oyuncu takipçileri tarafından yakın takibe alındı.

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Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci’nin minik kızı büyüdü! Esmer güzeli Mercan annesinin kopyası...

Ünlü çiftin 2 yaşındaki kızları Mercan ise annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Özge Özpirinçci bugün kızı Mercan ile bir paylaşım yaptı.

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Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci’nin minik kızı büyüdü! Esmer güzeli Mercan annesinin kopyası...

İşte Özge Özpirinçci başta olmak üzere ünlülerin çocukları...