Esra Erol’da Nesrin Panoğlu cinayetinde yeni iddialar
Esra Erol'da gündeme gelen Nesrin Panoğlu'nun ölümüyle ilgili detaylar izleyenleri dehşete düşürdü. 2025 yılında bir parkta ağır yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç kadının son sözleri kan dondururken, ağabeyi İsmail Panoğlu, kardeşinin şüpheli ölümünün aydınlatılması için Esra Erol'dan yardım istedi.
Gaziantep'te 6 Mart 2025'te bir parkta ağır yaralı halde bulunan Nesrin Panoğlu, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Vücudunda darp ve kesik izleri bulunduğu belirtilen genç kadın, hastaneye kaldırılmasından yaklaşık iki saat sonra kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti.
10 GÜN BOYUNDA İŞKENCE GÖRDÜ
Nesrin Panoğlu'nun ölümünden önce polise ve abisi İsmail Panoğlu'na yaptığı anlatımlar, olayın yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Nesrin'in iddiasına göre Soner Demir ve annesi Dursun Demir, Karataş'taki bir evde kendisini yaklaşık 10 gün boyunca zorla alıkoydu. Genç kadın, bu süreçte darbedildiğini, şiddet gördüğünü, uyuşturucu madde verildiğini, cinsel saldırıya maruz kaldığını ve fuhşa zorlandığını öne sürdü.
NESRİN'İN SON SÖZLERİ DOSYAYI GÜNDEME TAŞIDI
İddialara göre şüpheliler, olayın ortaya çıkmasını engellemek amacıyla Nesrin'in telefonuna da el koydu.
Kardeşinin son anlarında yoğun bakımda yanında bulunan İsmail Panoğlu, Nesrin'in hastanedeki 49 saniyelik görüntüsünü Esra Erol'un programında paylaştı. Kardeşinin ölümünün şüpheli olduğunu belirten Panoğlu, olayın aydınlatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istedi.
KATİLİNİN İSMİNİ VERDİ
Nesrin'in kamera görüntülerinde, "Nesrin'i kim dövdü?" sorusuna, "Beni Soner dövdü, annesi de vardı. Karataş'ta İbn-i Sina Parkı'nın orada oturuyorlar. Annesi, babası kafamı kapıya vurdu, küfür etti. Beni eve Soner hapsetti. 10 gündür evde hapistim. Polise gidemedim. Kendimi kapıya zor attım, sonra parkta bayılmışım." şeklinde yanıt verdiği görülüyor.
Ailenin iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Nesrin henüz kayıpken Soner Demir'in aileden, "Kardeşini getireceğiz, yol parası lazım" diyerek 5 bin TL aldığı, ancak genç kadını ailesine teslim etmediği öne sürüldü.
Dosyayla ilgili olarak cinayet şüphesiyle gözaltına alınan kişinin yaklaşık iki ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği ve dosyada takipsizlik kararı verildiği belirtildi.