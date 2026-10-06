Nesrin'in ölümünden aylar sonra ise aile yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı. İddiaya göre şebeke bağlantılı kişiler, sahte sosyal medya hesapları açarak İsmail Panoğlu ile iletişime geçti.

ESKİ MAĞDURLAR DA KONUŞTU

Esra Erol'un programına bağlanan gizli tanıklar ve daha önce benzer olayları yaşadığını belirten kişiler, dosyayla ilgili dikkat çeken iddialar ortaya attı.

Daha önce aynı kişiler tarafından kaçırıldığını ve fuhşa zorlandığını öne süren bir kadın, direndiği için bacağından bıçaklandığını ve 38 dikiş atıldığını anlattı.

Bir başka kişi ise 16 yaşındaki komşu bir kızın aynı kişiler tarafından Karataş'taki apart dairelere kapatıldığını iddia etti. Şanlıurfa'dan programa bağlanan başka bir kişi de söz konusu apartlarda gasp edildiğini ve darbedildiğini öne sürdü.

Bu anlatımların ardından olayın yalnızca Nesrin Panoğlu'nun ölümüyle sınırlı olmadığı, Gaziantep'te bazı parkların ve günlük kiralık apartların kullanıldığı iddia edilen daha geniş kapsamlı bir yapı bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiği gündeme geldi.