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Esra Erol’da Nesrin Panoğlu cinayetinde yeni iddialar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Esra Erol'da gündeme gelen Nesrin Panoğlu'nun ölümüyle ilgili detaylar izleyenleri dehşete düşürdü. 2025 yılında bir parkta ağır yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç kadının son sözleri kan dondururken, ağabeyi İsmail Panoğlu, kardeşinin şüpheli ölümünün aydınlatılması için Esra Erol'dan yardım istedi.

Esra Erol’da Nesrin Panoğlu cinayetinde yeni iddialar 1

Gaziantep'te 6 Mart 2025'te bir parkta ağır yaralı halde bulunan Nesrin Panoğlu, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Vücudunda darp ve kesik izleri bulunduğu belirtilen genç kadın, hastaneye kaldırılmasından yaklaşık iki saat sonra kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti.

Esra Erol’da Nesrin Panoğlu cinayetinde yeni iddialar 2

10 GÜN BOYUNDA İŞKENCE GÖRDÜ

Nesrin Panoğlu'nun ölümünden önce polise ve abisi İsmail Panoğlu'na yaptığı anlatımlar, olayın yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Nesrin'in iddiasına göre Soner Demir ve annesi Dursun Demir, Karataş'taki bir evde kendisini yaklaşık 10 gün boyunca zorla alıkoydu. Genç kadın, bu süreçte darbedildiğini, şiddet gördüğünü, uyuşturucu madde verildiğini, cinsel saldırıya maruz kaldığını ve fuhşa zorlandığını öne sürdü.

Esra Erol’da Nesrin Panoğlu cinayetinde yeni iddialar 3

NESRİN'İN SON SÖZLERİ DOSYAYI GÜNDEME TAŞIDI

İddialara göre şüpheliler, olayın ortaya çıkmasını engellemek amacıyla Nesrin'in telefonuna da el koydu.

Kardeşinin son anlarında yoğun bakımda yanında bulunan İsmail Panoğlu, Nesrin'in hastanedeki 49 saniyelik görüntüsünü Esra Erol'un programında paylaştı. Kardeşinin ölümünün şüpheli olduğunu belirten Panoğlu, olayın aydınlatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istedi.

ESRA EROL'DA NESRİN PANOĞLU'NUN ÖLÜMÜ DOSYASI: "KATİLİNİN ADINI SÖYLEDİ"

Esra Erol’da Nesrin Panoğlu cinayetinde yeni iddialar 4

KATİLİNİN İSMİNİ VERDİ

Nesrin'in kamera görüntülerinde, "Nesrin'i kim dövdü?" sorusuna, "Beni Soner dövdü, annesi de vardı. Karataş'ta İbn-i Sina Parkı'nın orada oturuyorlar. Annesi, babası kafamı kapıya vurdu, küfür etti. Beni eve Soner hapsetti. 10 gündür evde hapistim. Polise gidemedim. Kendimi kapıya zor attım, sonra parkta bayılmışım." şeklinde yanıt verdiği görülüyor.

Esra Erol’da Nesrin Panoğlu cinayetinde yeni iddialar 5

Ailenin iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Nesrin henüz kayıpken Soner Demir'in aileden, "Kardeşini getireceğiz, yol parası lazım" diyerek 5 bin TL aldığı, ancak genç kadını ailesine teslim etmediği öne sürüldü.

Dosyayla ilgili olarak cinayet şüphesiyle gözaltına alınan kişinin yaklaşık iki ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği ve dosyada takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

Esra Erol’da Nesrin Panoğlu cinayetinde yeni iddialar 6

AİLEYE YÖNELİK YENİ İDDİA

Nesrin'in ölümünden aylar sonra ise aile yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı. İddiaya göre şebeke bağlantılı kişiler, sahte sosyal medya hesapları açarak İsmail Panoğlu ile iletişime geçti.

Söz konusu hesaplardan "Kıyafetleri bizde, gel Şehreküstü'den al" şeklinde mesajlar gönderildiği ve acılı abinin ıssız bölgelere çekilerek tuzağa düşürülmeye çalışıldığı öne sürüldü.

Esra Erol’da Nesrin Panoğlu cinayetinde yeni iddialar 7

ESKİ MAĞDURLAR DA KONUŞTU

Esra Erol'un programına bağlanan gizli tanıklar ve daha önce benzer olayları yaşadığını belirten kişiler, dosyayla ilgili dikkat çeken iddialar ortaya attı.

Daha önce aynı kişiler tarafından kaçırıldığını ve fuhşa zorlandığını öne süren bir kadın, direndiği için bacağından bıçaklandığını ve 38 dikiş atıldığını anlattı.

Bir başka kişi ise 16 yaşındaki komşu bir kızın aynı kişiler tarafından Karataş'taki apart dairelere kapatıldığını iddia etti. Şanlıurfa'dan programa bağlanan başka bir kişi de söz konusu apartlarda gasp edildiğini ve darbedildiğini öne sürdü.

Bu anlatımların ardından olayın yalnızca Nesrin Panoğlu'nun ölümüyle sınırlı olmadığı, Gaziantep'te bazı parkların ve günlük kiralık apartların kullanıldığı iddia edilen daha geniş kapsamlı bir yapı bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiği gündeme geldi.

Esra Erol’da Nesrin Panoğlu cinayetinde yeni iddialar 8

İSMAİL PANOĞLU ADALET BAKANLIĞI'NA SESLENDİ

Kardeşinin ölümünün aydınlatılmasını isteyen İsmail Panoğlu, Esra Erol'un programında Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Panoğlu, dosyanın yeniden ele alınmasını ve kardeşinin ölümünde sorumluluğu bulunan kişilerin ortaya çıkarılmasını istedi.

Esra Erol da Gaziantep'te yaşayanlara çağrıda bulunarak, olayla ilgili bilgisi olan kişilerin hem emniyet güçlerine hem de programa başvurmasını istedi.

Olayla ilgili ortaya atılan iddiaların, yetkili makamlarca yapılacak soruşturma ve incelemeler sonucunda netlik kazanması bekleniyor.

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