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Aşk ve Taht’ta Melike’yi sarsan karşılaşma! Destina sırrını itiraf ediyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Taht'ın 5. bölümünde Alaeddin, kaçırılan Destina'yı kurtarırken ikili arasındaki yakınlaşma dikkat çekiyor. Alaeddin'in odasında Destina'nın resmini bulan Melike ise öfkesine hâkim olamayarak ikilinin peşine düşüyor.

Aşk ve Taht’ta Melike’yi sarsan karşılaşma! Destina sırrını itiraf ediyor 1

ATV'nin, Bozdağ Film imzalı, iktidar mücadelesinin ortasında Alaeddin Keykubat'ın hikâyesini anlatan dizisi Aşk ve Taht, yarın akşam beşinci bölümüyle ekrana geliyor.

Aşk ve Taht’ta Melike’yi sarsan karşılaşma! Destina sırrını itiraf ediyor 2

5. BÖLÜM ÖZETİ

Andreas'ın kurduğu ölüm çemberinden kurtulan Alaeddin, kaçırılan Destina'nın peşine düşer. Bu sırada Konya'da ise Celaleddin ile Ümmühan arasındaki gerilim, sarayı kanlı bir çatışmanın eşiğine getirirken bu felakete mani olmak için hiç beklenmedik bir isim ortaya atılır.

Aşk ve Taht’ta Melike’yi sarsan karşılaşma! Destina sırrını itiraf ediyor 3

ALAEDDİN VE DESTİNA'NIN AŞKI ORTAYA ÇIKIYOR

Alaeddin'in odasında Destina'nın resmini bulan Melike'nin artık sabrı da öfkesi de taşmıştır. Adamlarını toplayıp Alaeddin ile Destina'nın izini sürer.

Aşk ve Taht’ta Melike’yi sarsan karşılaşma! Destina sırrını itiraf ediyor 4

Destina'yı kurtaran Alaeddin, onu yıllar önce karşılaştıkları yere götürür. Destina, onun hayatını kurtaran kız olduğunu itiraf ederken ikilinin yakınlaşmasına Melike tanık olur.

Aşk ve Taht’ta Melike’yi sarsan karşılaşma! Destina sırrını itiraf ediyor 5

MELİKE'NİN ÖFKESİ BÜYÜYOR

Melike nasıl bir tepki verecek? Alaeddin'in tahtı, Destina'nın saraydaki geleceği tehlikeye mi girecek?

Aşk ve Taht’ta Melike’yi sarsan karşılaşma! Destina sırrını itiraf ediyor 6

OYUNCULAR

Akın Akınözü (Alaeddin)

Merjem Siljak (Destina)

Simay Barlas (Melike Hüma)

Ayça Bingöl (Ümmühan Hatun)

Cem Bender (Ayaba)

Aşk ve Taht’ta Melike’yi sarsan karşılaşma! Destina sırrını itiraf ediyor 7

Halil İbrahim Ceyhan (Andreas)

Ferit Kaya (Celaleddin)

Ceren Benderlioğlu (Nurcihan)

Emrah Altıntoprak (Kutluboğa)

Murat Serezli (Efendi Vard)

Özgür Emre Yıldırım (Cavlak)

Oğulcan Arman Uslu (Ayas)

İdil Yener (Hünkar Hatun)

Selin Genç (Dilruba)

Aşk ve Taht’ta Melike’yi sarsan karşılaşma! Destina sırrını itiraf ediyor 8

Ece Yüksel (Rita)

Bülent Gültekin (Mübariz)

Halil İbrahim Temizoğlu (Yalboğan)

Mücahid Temizel (Sökmen)

Merve Polat (Mihrişah)

Ahmet Kayakesen (Thora)

Hakan Eke (Şirin Ağa)

Ozan Ayhan (Komnenos)

Timur Ölkebaş (Emir Bahaddin)

Erman Saban (Ertokuş)

Özer Arslan (Zeyneddin)

Alican Albayrak (Kreon)

Göksel Kayahan (Arakel)

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