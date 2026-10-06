Aşk ve Taht’ta Melike’yi sarsan karşılaşma! Destina sırrını itiraf ediyor
ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Taht'ın 5. bölümünde Alaeddin, kaçırılan Destina'yı kurtarırken ikili arasındaki yakınlaşma dikkat çekiyor. Alaeddin'in odasında Destina'nın resmini bulan Melike ise öfkesine hâkim olamayarak ikilinin peşine düşüyor.
ATV'nin, Bozdağ Film imzalı, iktidar mücadelesinin ortasında Alaeddin Keykubat'ın hikâyesini anlatan dizisi Aşk ve Taht, yarın akşam beşinci bölümüyle ekrana geliyor.
5. BÖLÜM ÖZETİ
Andreas'ın kurduğu ölüm çemberinden kurtulan Alaeddin, kaçırılan Destina'nın peşine düşer. Bu sırada Konya'da ise Celaleddin ile Ümmühan arasındaki gerilim, sarayı kanlı bir çatışmanın eşiğine getirirken bu felakete mani olmak için hiç beklenmedik bir isim ortaya atılır.
ALAEDDİN VE DESTİNA'NIN AŞKI ORTAYA ÇIKIYOR
Alaeddin'in odasında Destina'nın resmini bulan Melike'nin artık sabrı da öfkesi de taşmıştır. Adamlarını toplayıp Alaeddin ile Destina'nın izini sürer.
Destina'yı kurtaran Alaeddin, onu yıllar önce karşılaştıkları yere götürür. Destina, onun hayatını kurtaran kız olduğunu itiraf ederken ikilinin yakınlaşmasına Melike tanık olur.
MELİKE'NİN ÖFKESİ BÜYÜYOR
Melike nasıl bir tepki verecek? Alaeddin'in tahtı, Destina'nın saraydaki geleceği tehlikeye mi girecek?