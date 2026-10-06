5. BÖLÜM ÖZETİ

Andreas'ın kurduğu ölüm çemberinden kurtulan Alaeddin, kaçırılan Destina'nın peşine düşer. Bu sırada Konya'da ise Celaleddin ile Ümmühan arasındaki gerilim, sarayı kanlı bir çatışmanın eşiğine getirirken bu felakete mani olmak için hiç beklenmedik bir isim ortaya atılır.