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Haberler Galeri Esra Erol'da korkunç cinayet ortaya çıktı! 8 yaşındaki Hasret'i diri diri gömen 'Dadı Meryem' aslında erkekmiş! Hapisten çıkınca...

Esra Erol'da korkunç cinayet ortaya çıktı! 8 yaşındaki Hasret'i diri diri gömen 'Dadı Meryem' aslında erkekmiş! Hapisten çıkınca...

ATV'nin beğeniyle takip edilen programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda yaşananlar adeta kan dondurdu. 6 yıldır birlikte olduğu eşini alddattığı için pişman olan ve barışmak isteyen Mehmet Altun programa başvurdu. Mehmet Altun'un eşini aldattığı dadı Meryem'in 8 yaşındaki Hasret Karakoç'u öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayeti işlediğinde 17 yaşında Serkan adlı bir erkek olan Meryem'in hapisten çıktıktan sonra cinsiyetini değiştirdiği öğrenildi. İşte Esra Erol'da programına damga vuran o kan donduran olayın detayları...

Giriş Tarihi: 04.04.2024 19:22 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 09:48
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Esra Erol’da korkunç cinayet ortaya çıktı! ’Dadı Meryem’ 8 yaşındaki Hasret diri diri gömdü

ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

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Esra Erol’da korkunç cinayet ortaya çıktı! ’Dadı Meryem’ 8 yaşındaki Hasret diri diri gömdü

Esra Erol'un bu haftaki programında kan donduran bir olay yaşandı.

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Esra Erol’da korkunç cinayet ortaya çıktı! ’Dadı Meryem’ 8 yaşındaki Hasret diri diri gömdü

Esra Erol'da programına katılan Mehmet Altun, bir süredir ayrı olduğu 6 yıllık eşiyle barışmak istediğini belirtti.

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Esra Erol’da korkunç cinayet ortaya çıktı! ’Dadı Meryem’ 8 yaşındaki Hasret diri diri gömdü

Karısını 15 kez aldattığını söyleyen Mehmet Altun, evliliğin bitme noktasına gelmesinin sebebinin kayınpederi olduğunu söyledi.

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Esra Erol’da korkunç cinayet ortaya çıktı! ’Dadı Meryem’ 8 yaşındaki Hasret diri diri gömdü

Damadının iddialarına yanıt vereren kayınpeder Şükrü, başlarda bu evliliğe onay vermediğini söyleyerek "Benim kızım beni ezip bununla evlendi. 15 yıl evlerine gitmedim. Ben yokken de bunlar kavga ediyordu. Bana telefon geldi. Kızımı dövdüğünü öğrendim" dedi.