Esra Erol'da korkunç cinayet ortaya çıktı! 8 yaşındaki Hasret'i diri diri gömen 'Dadı Meryem' aslında erkekmiş! Hapisten çıkınca...

ATV'nin beğeniyle takip edilen programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda yaşananlar adeta kan dondurdu. 6 yıldır birlikte olduğu eşini alddattığı için pişman olan ve barışmak isteyen Mehmet Altun programa başvurdu. Mehmet Altun'un eşini aldattığı dadı Meryem'in 8 yaşındaki Hasret Karakoç'u öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayeti işlediğinde 17 yaşında Serkan adlı bir erkek olan Meryem'in hapisten çıktıktan sonra cinsiyetini değiştirdiği öğrenildi. İşte Esra Erol'da programına damga vuran o kan donduran olayın detayları...