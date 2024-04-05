05 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! 17 yıl önce evlendiler! 2 çocuk annesi...

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! 17 yıl önce evlendiler! 2 çocuk annesi...

Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı gibi dizilerde rol alan yakışıklı oyuncu Barış Kılıç'ın hayatı hakkında araştırmalar hız kazandı. Şimdilerde yeni dizisiyle gündemde olan oyuncunun kiminle evli olduğu ise merak konusu oluyor. Özel hayatını kameralardan uzak tutan Kılıç'ın eşini görenler dönüp bir daha bakıyor. İşte Barış Kılıç'ın güzel eşi bakın kimmiş...

Giriş Tarihi: 05.04.2024 09:03
  • 1
  • 126
Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! 17 yıl önce evlendiler! 2 çocuk annesi...

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya'nın başrollerinde yer aldığı "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç, bu sefer de özel hayatıyla gündem oldu.

  • 2
  • 126
Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! 17 yıl önce evlendiler! 2 çocuk annesi...

Daha önce Yasak Elma dizisindeki Kaya karakteriyle de izleyicilerin hafızalarına kazınan Kılıç'ın, sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı!

  • 3
  • 126
Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! 17 yıl önce evlendiler! 2 çocuk annesi...

46 yaşındaki Barış Kılıç, 2007 yılında Ayşegül Kılıç ile dünya evine girdi. Çiftin bir de iki çocukları bulunuyor. Ünlü çift gözlerden uzak bir şekilde dolu dizgin ilişkilerini yürütüyor.

  • 4
  • 126
Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! 17 yıl önce evlendiler! 2 çocuk annesi...

İşte Barış Kılıç başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

  • 5
  • 126
Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! 17 yıl önce evlendiler! 2 çocuk annesi...

ÖZGÜ KAYA VE SEVGİLİSİ BURAK SERDAR ŞANAL