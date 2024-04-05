Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! 17 yıl önce evlendiler! 2 çocuk annesi...

Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı gibi dizilerde rol alan yakışıklı oyuncu Barış Kılıç'ın hayatı hakkında araştırmalar hız kazandı. Şimdilerde yeni dizisiyle gündemde olan oyuncunun kiminle evli olduğu ise merak konusu oluyor. Özel hayatını kameralardan uzak tutan Kılıç'ın eşini görenler dönüp bir daha bakıyor. İşte Barış Kılıç'ın güzel eşi bakın kimmiş...