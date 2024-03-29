29 Mart 2024, Cuma
Ateş Kuşları'nın Barbaros'u Burak Tozkoparan'ın bir de annesini görün! Benzerliklerini gören şaştı kaldı
ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, etkileyici hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Dizide Barbaros karakterine hayat veren Burak Tozkoparan, hayranları tarafından yakından takibe alındı. Yakışıklı oyuncu bu kez, annesiyle gündeme geldi. Tozkoparan'ın annesi ile olan benzerliğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Giriş Tarihi: 29.03.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 16:46
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