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Ateş Kuşları'nın Barbaros'u Burak Tozkoparan'ın bir de annesini görün! Benzerliklerini gören şaştı kaldı

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, etkileyici hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Dizide Barbaros karakterine hayat veren Burak Tozkoparan, hayranları tarafından yakından takibe alındı. Yakışıklı oyuncu bu kez, annesiyle gündeme geldi. Tozkoparan'ın annesi ile olan benzerliğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 29.03.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 16:46
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Ateş Kuşları’nın Barbaros’u Burak Tozkoparan’ın bir de annesini görün! Benzerliklerini gören şaştı kaldı

ATV'nin popüler dizisi Ateş Kuşları'nda Barbaros karakteriyle ön plana çıkan Burak Tozkoparan, başarılı performansıyla büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

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Ateş Kuşları’nın Barbaros’u Burak Tozkoparan’ın bir de annesini görün! Benzerliklerini gören şaştı kaldı

31 yaşındaki bu yakışıklı oyuncu, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Ancak Tozkoparan'ın dikkat çeken bir diğer özelliği ise annesiyle olan benzerliği oldu.

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Ateş Kuşları’nın Barbaros’u Burak Tozkoparan’ın bir de annesini görün! Benzerliklerini gören şaştı kaldı

BURAK TOZKOPARAN KİMDİR?

2011'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılan 14. Liselerarası Müzik Yarışması'nda Enstrüman dalında Bateri ile birinci olan Burak Tozkoparan, müzik kariyerinde pek çok grupla birlikte çalıştı.

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Ateş Kuşları’nın Barbaros’u Burak Tozkoparan’ın bir de annesini görün! Benzerliklerini gören şaştı kaldı

Bir dönem "Olcayto Ahmet Tuğsuz'un eşliğinde kurulan Pervane grubunun bateristliğini yapan Tozkoparan, oyunculuk kariyerinde ilk adımı Paramparça dizisi ile attı.

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Ateş Kuşları’nın Barbaros’u Burak Tozkoparan’ın bir de annesini görün! Benzerliklerini gören şaştı kaldı

Yakışıklı oyuncunun annesini görenler ise şaştı kaldı.