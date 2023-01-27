Esra Erol'da Hasan Yılan - Zeynep Yılan olayı nedir? "Karım güçleriyle duvardaki erkekle irtibat kuruyor!" Paranormal olaylar...

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı büyük ilgiyle takip ediliyor. 2 çocuk annesi olan Zeynep Yılan'ın başvurusu sonrasında ortaya çıkan olaylar duyanların ağızını açık bıraktı. Genç kadın, eşi Hasan Yılan'ın duvarlarla konuştuğu iddiasında bulundu. Son dönemde yaşadıkları olayları anlatan Zeynep Yılan, "Karım güçleriyle duvardaki erkekle irtibat kuruyor!" ifadelerini kullandı. Yaşanan gelişmeler sonrasında sosyal medyada Zeynep Yılan ve Hasan Yılan çifti hakkında detaylar merak ediliyor. İşte konu hakkında detaylar...