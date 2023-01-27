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Haberler Galeri Esra Erol'da Hasan Yılan - Zeynep Yılan olayı nedir? "Karım güçleriyle duvardaki erkekle irtibat kuruyor!" Paranormal olaylar...

Esra Erol'da Hasan Yılan - Zeynep Yılan olayı nedir? "Karım güçleriyle duvardaki erkekle irtibat kuruyor!" Paranormal olaylar...

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı büyük ilgiyle takip ediliyor. 2 çocuk annesi olan Zeynep Yılan'ın başvurusu sonrasında ortaya çıkan olaylar duyanların ağızını açık bıraktı. Genç kadın, eşi Hasan Yılan'ın duvarlarla konuştuğu iddiasında bulundu. Son dönemde yaşadıkları olayları anlatan Zeynep Yılan, "Karım güçleriyle duvardaki erkekle irtibat kuruyor!" ifadelerini kullandı. Yaşanan gelişmeler sonrasında sosyal medyada Zeynep Yılan ve Hasan Yılan çifti hakkında detaylar merak ediliyor. İşte konu hakkında detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2023 23:13 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 23:13
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Esra Erol’da Hasan Yılan - Zeynep Yılan olayı nedir? Karım güçleriyle duvardaki erkekle irtibat kuruyor! Paranormal olaylar...

"Esra Erol'da Hasan Yılan - Zeynep Yılan olayı nedir?" sorusunun detayları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gündüz kuşağınım en fazla izlenen programları arasında yer alan Esra Erol'da 29 yaşındaki Zeynep Yılan'ın söyledikleri güne damga vurdu. 2 çocuk annesi olan kadın, eşinin duvarlarla konuştuğunu iddia etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Esra Erol’da Hasan Yılan - Zeynep Yılan olayı nedir? Karım güçleriyle duvardaki erkekle irtibat kuruyor! Paranormal olaylar...

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran 29 yaşındaki Zeynep Yılan, 4,5 aylık hamile olduğunu belirterek 2 çocuk annesi olduğunu söyledi.

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Esra Erol’da Hasan Yılan - Zeynep Yılan olayı nedir? Karım güçleriyle duvardaki erkekle irtibat kuruyor! Paranormal olaylar...

Eşi Hasan Yılan ile 2015 yılında evlendiğini dile getiren Zeynep Hanım, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran 29 yaşındaki Zeynep Yılan, 4,5 aylık hamile olduğunu belirterek 2 çocuk annesi olduğunu söyledi.

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Esra Erol’da Hasan Yılan - Zeynep Yılan olayı nedir? Karım güçleriyle duvardaki erkekle irtibat kuruyor! Paranormal olaylar...

Eşi Hasan Yılan ile 2015 yılında evlendiğini dile getiren Zeynep Hanım, şöyle konuştu;"Evliliğimizde hiç problem yoktu.

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Esra Erol’da Hasan Yılan - Zeynep Yılan olayı nedir? Karım güçleriyle duvardaki erkekle irtibat kuruyor! Paranormal olaylar...

Kızıma doğum yaptıktan sonra eşimin hareketleri değişti. Sürekli beni kameraya çekiyormuş, benim haberim yok. İki telefonu varmış, birini ses kaydı olarak eve koyuyormuş.