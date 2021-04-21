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Esra Erol'da DNA testi sonucu damga vurdu! Çocuğunu tüp bebek yöntemiyle dünyaya getirdiğini iddia etmişti...

Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine Muzaffer Bey'in DNA testi sonucu bomba gibi düştü. Bir süredir Adem ile birlikte yaşayarak eşini terk eden Ayşe Hanım'ın eşi Muzaffer Bey, 3 yaşındaki çocukları için DNA testi istemişti. Testin sonucu bugün Esra Erol canlı yayınında açıklandı. Stüdyoda büyük şoka neden olan DNA testi sonucu sonrasında Ayşe Hanım, çocuğunun olması için iğne olduğunu iddia etti. İşte Esra Erol'da bugün yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 21.04.2021 20:25 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 20:30
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Esra Erol'da DNA testi sonucu damga vurdu! Çocuğunu tüp bebek yöntemiyle dünyaya getirdiğini iddia etmişti...

Ayşe Hanım kocası Muzaffer'i bırakıp Adem adlı bir kişiyle yaşamaya başladı.

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Esra Erol'da DNA testi sonucu damga vurdu! Çocuğunu tüp bebek yöntemiyle dünyaya getirdiğini iddia etmişti...

3 yaşında bir de çocuğu olan Ayşe Hanım, Adem ile birlikte yaşamını sürerken, eşi Muzaffer bey Ayşe Hanım'ın izini kaybettiğini ve bulunmasını istediğini söyleyerek Esra Erol'dan yardım istemişti.

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Esra Erol'da DNA testi sonucu damga vurdu! Çocuğunu tüp bebek yöntemiyle dünyaya getirdiğini iddia etmişti...

Esra Erol'un desteği ile canlı yayına gelen Ayşe Hanım, bugün inanılmaz açıklamalarda bulundu.

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Esra Erol'da DNA testi sonucu damga vurdu! Çocuğunu tüp bebek yöntemiyle dünyaya getirdiğini iddia etmişti...

Ayşe Hanım, eşinin kendisine kötü davrandığını ve onu dövdüğünü söyledi.

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Esra Erol'da DNA testi sonucu damga vurdu! Çocuğunu tüp bebek yöntemiyle dünyaya getirdiğini iddia etmişti...

Ancak Muzaffer bey bu iddiaları kabul etmedi.