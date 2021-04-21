Esra Erol'da DNA testi sonucu damga vurdu! Çocuğunu tüp bebek yöntemiyle dünyaya getirdiğini iddia etmişti...

Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine Muzaffer Bey'in DNA testi sonucu bomba gibi düştü. Bir süredir Adem ile birlikte yaşayarak eşini terk eden Ayşe Hanım'ın eşi Muzaffer Bey, 3 yaşındaki çocukları için DNA testi istemişti. Testin sonucu bugün Esra Erol canlı yayınında açıklandı. Stüdyoda büyük şoka neden olan DNA testi sonucu sonrasında Ayşe Hanım, çocuğunun olması için iğne olduğunu iddia etti. İşte Esra Erol'da bugün yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 21.04.2021 20:25 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 20:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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