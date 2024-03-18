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Haberler Galeri Bensu Soral'a benzetiliyor! İnci Taneleri'nde Azem'in öğrencisi Ayça ilk o diziyle tanınmış! Genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi küçükken...

Bensu Soral'a benzetiliyor! İnci Taneleri'nde Azem'in öğrencisi Ayça ilk o diziyle tanınmış! Genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi küçükken...

Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün başrollerini paylaştığı "İnci Taneleri" dizisinde Ayça karakterine hayat veren Ülkü Hilal Çiftçi, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem'in özel ders verdiği Ayça karakteri, Bensu Soral'a olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Genç oyuncu hakkında araştırma yapanlar, daha önce oynadığı dizilerle şaşkınlık yaşıyor. Ülkü Hilal Çiftçi, İnci Taneleri'nden önce bakın hangi dizide rol almış...

Giriş Tarihi: 18.03.2024 16:45
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Bensu Soral’a benzetiliyor! İnci Taneleri’nde Azem’in öğrencisi Ayça ilk o diziyle tanınmış! Genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi küçükken...

İnci Taneleri dizisi, konusunun yanı sıra oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. İnci Taneleri, Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem Yücedağ'ın, yıllar sonra cezaevinden çıkıp kaybettiklerini bulabilme mücadelesini konu alıyor.

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Bensu Soral’a benzetiliyor! İnci Taneleri’nde Azem’in öğrencisi Ayça ilk o diziyle tanınmış! Genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi küçükken...

Dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün yanı sıra Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan ve Rıza Kocaoğlu gibi önemli isimler bulunuyor. Özellikle Azem'in öğrencisi olan Ayça, takipçileri tarafından yakın takibe alındı.

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Bensu Soral’a benzetiliyor! İnci Taneleri’nde Azem’in öğrencisi Ayça ilk o diziyle tanınmış! Genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi küçükken...

11 Ocak 2009 doğumlu genç oyuncu, kısa yaşamına rağmen birçok dizi, film ve reklamda rol alarak adından söz ettiriyor.

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Bensu Soral’a benzetiliyor! İnci Taneleri’nde Azem’in öğrencisi Ayça ilk o diziyle tanınmış! Genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi küçükken...

Elif, Karadayı, Kırgın Çiçekler, Göç Zamanı, Ey Hayat Benim, Tozkoparan İskender, Gülümse Kaderine gibi önemli yapımlarda yer alan genç yetenek, son olarak Dönence dizisindeki performansıyla büyük beğeni kazandı.

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Bensu Soral’a benzetiliyor! İnci Taneleri’nde Azem’in öğrencisi Ayça ilk o diziyle tanınmış! Genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi küçükken...

BAKIN HANGİ DİZİLERDE OYNAMIŞ!

Elif, Karadayı, Kırgın Çiçekler, Göç Zamanı, Ey Hayat Benim, Tozkoparan İskender, Gülümse Kaderine gibi önemli yapımlarda yer alan genç yetenek, son olarak Dönence dizisindeki performansıyla büyük beğeni kazandı.