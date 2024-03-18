Bensu Soral'a benzetiliyor! İnci Taneleri'nde Azem'in öğrencisi Ayça ilk o diziyle tanınmış! Genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi küçükken...

Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün başrollerini paylaştığı "İnci Taneleri" dizisinde Ayça karakterine hayat veren Ülkü Hilal Çiftçi, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem'in özel ders verdiği Ayça karakteri, Bensu Soral'a olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Genç oyuncu hakkında araştırma yapanlar, daha önce oynadığı dizilerle şaşkınlık yaşıyor. Ülkü Hilal Çiftçi, İnci Taneleri'nden önce bakın hangi dizide rol almış...