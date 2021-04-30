Aygün Aydın Hakan Sabancı sayesinde kazandığı parayı açıkladı! Türkiye böyle veda mesajı görmedi

İfşa mesajlarıyla magazin dünyasına bomba gibi düşen Aygün Aydın, yine bomba etkisi yaratan bir 'veda mesajı' ile gündeme geldi. Hakan Sabancı ile aşk yaşadığına inanmayanlara kızan Aygün Aydın, veda mesajında bu ilişki sayesinde kazandığı paradan da bahsetti. İşte gündemde şok etkisi yaratan o mesaj...