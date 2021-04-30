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Haberler Galeri Aygün Aydın Hakan Sabancı sayesinde kazandığı parayı açıkladı! Türkiye böyle veda mesajı görmedi

Aygün Aydın Hakan Sabancı sayesinde kazandığı parayı açıkladı! Türkiye böyle veda mesajı görmedi

İfşa mesajlarıyla magazin dünyasına bomba gibi düşen Aygün Aydın, yine bomba etkisi yaratan bir 'veda mesajı' ile gündeme geldi. Hakan Sabancı ile aşk yaşadığına inanmayanlara kızan Aygün Aydın, veda mesajında bu ilişki sayesinde kazandığı paradan da bahsetti. İşte gündemde şok etkisi yaratan o mesaj...

Giriş Tarihi: 30.04.2021 12:23 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 12:23
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Aygün Aydın Hakan Sabancı sayesinde kazandığı parayı açıkladı! Türkiye böyle veda mesajı görmedi

Aygün Aydın, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı veda mesajında,

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Aygün Aydın Hakan Sabancı sayesinde kazandığı parayı açıkladı! Türkiye böyle veda mesajı görmedi

"Seninle tanışmamın yarattığı kaosla birlikte 81 ilden gelen maillerden sadece 1 haftada 6 bin 825 CV'yi okuyabildim ve bunlardan 4 bin 313 kişiye bu pandemi sürecinde istihdam sağladım.

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Aygün Aydın Hakan Sabancı sayesinde kazandığı parayı açıkladı! Türkiye böyle veda mesajı görmedi

324 iş birliği teklifinden şimdilik 157 tanesiyle anlaşarak 628 bin TL gelir elde ettim ve bu tutarla ailesinin maddi imkanı olmadığı için kitap alamayan 3 bin 140 öğrenciye test kitabı göndererek hayatlarına dokundum.

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Aygün Aydın Hakan Sabancı sayesinde kazandığı parayı açıkladı! Türkiye böyle veda mesajı görmedi

Birçok insanın hayatına daha da dokunmaya devam edeceğim çünkü daha okumam gereken binlerce mail var. Sen olmasaydın bunca şeyi başaramazdım" dedi.

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Aygün Aydın Hakan Sabancı sayesinde kazandığı parayı açıkladı! Türkiye böyle veda mesajı görmedi

Aydın mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ben tanışıklığımızdan alabileceğim en yüksek ruhsal verimi ve hazzı alıp amacıma ulaşarak doyuma ulaştım.