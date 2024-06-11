Medcezir'in Beren'i Miray Daner zayıflama sırrını verdi! 3 ayda iğne ipliğe döndü

Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy, Metin Akdülger, Orkun Civanoğlu, Hazar Ergüçlü gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren Medcezir dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Dizide Beren karakteriyle hafızalara kazınan Miray Daner ise yıllar içinde değişen görüntüsüyle dikkat çekiyor. Instagram hesabını aktif kullanan oyuncu, paylaştığı pozlarla ilgi odağı oluyor. Verdiği kilolarla da dikkat çeken oyuncunun zayıflama sırrı ortaya çıktı. İşte Miray Daner'in 3 ayda 10 kilo verdiren diyet yöntemi...