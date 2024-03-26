Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan'ın eşi kendisinden de ünlü çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi'nin...

ATV'nin sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başarılı oyuncusu Ebru Özkan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. Oktay Kaynarca, Ali Seçkiner Alıcı gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı dizide Leyla karakterine hayat veren Özkan'ın eşi de merak konusu oldu. Güzel oyuncunun eşinin kim olduğunu görenler ise gözlerine inanamıyor. Ebru Özkan'ın eşi bakın hangi oyuncuymuş...