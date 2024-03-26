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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan'ın eşi kendisinden de ünlü çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi'nin...

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan'ın eşi kendisinden de ünlü çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi'nin...

ATV'nin sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başarılı oyuncusu Ebru Özkan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. Oktay Kaynarca, Ali Seçkiner Alıcı gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı dizide Leyla karakterine hayat veren Özkan'ın eşi de merak konusu oldu. Güzel oyuncunun eşinin kim olduğunu görenler ise gözlerine inanamıyor. Ebru Özkan'ın eşi bakın hangi oyuncuymuş...

Giriş Tarihi: 26.03.2024 16:01
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan’ın eşi kendisinden de ünlü çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi’nin...

ATV ekranlarında her Salı yayınlanan "Ben Bu Cihana Sığamazam" dizisinin başrol oyuncusu Ebru Özkan, son zamanlarda özel hayatıyla da gündeme geliyor. Oktar Kaynarca, Pelin Akil, Ebru Özkan gibi başarılı isimlerin yer aldığı bu dizide Leyla karakterine hayat veren Özkan, başarılı performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanıyor.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan’ın eşi kendisinden de ünlü çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi’nin...

Güzelliğiyle de dikkat çeken oyuncu, sosyal medyada da aktif bir şekilde paylaşımlar yapıyor. Instagram hesabında 345 bin takipçisi bulunan Özkan, paylaştığı fotoğraf ve videolarla ilgi odağı oluyor.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan’ın eşi kendisinden de ünlü çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi’nin...

2016 yılında dünya evine girdiği eşiyle mutlu bir evlilik sürdüren Ebru Özkan, kendisi gibi oyuncu olan eşiyle birlikte pozlarını sıkça paylaşıyor.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan’ın eşi kendisinden de ünlü çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi’nin...

Özkan'ın eşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ebru Özkan'ın eşi Ertan Saban, "Elveda Rumeli" dizisiyle Türk izleyicisinin gönlünde taht kurduktan sonra "Sakarya Fırat" ve "Kurtlar Vadisi Pusu" gibi ses getiren yapımlarda da rol aldı. Oyuncu, son olarak, "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisinde oynadı. Öte yandani Ertan Saban, ilk eşi İnci Saban'ı kanser nedeniyle kaybetmişti.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan’ın eşi kendisinden de ünlü çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi’nin...

İşte Başta Ebru Özkan olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...