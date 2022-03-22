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Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada'nın sevgilisi ortaya çıktı

Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Dönüş karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Almila Ada izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Ada'nın özel hayatı merak konusu oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren güzel oyuncunun sevgilisi ortaya çıktı. İşte Üç Kız Kardeş'in güzel oyuncusu Almila Ada'nın sevgilisi...

Giriş Tarihi: 22.03.2022 17:05
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Üç Kız Kardeş’in Dönüş’ü Almila Ada’nın sevgilisi ortaya çıktı

Üç Kız Kardeş dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkan Almila Ada özel hayatıyla mercek altına alındı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Ada'nın sevgilisi ortaya çıktı.

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Üç Kız Kardeş’in Dönüş’ü Almila Ada’nın sevgilisi ortaya çıktı

İşte Almila Ada başta olmak üzere ünlü isimlerin hayat arkadaşları…

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Üç Kız Kardeş’in Dönüş’ü Almila Ada’nın sevgilisi ortaya çıktı

ÖZGÜ KAYA VE SEVGİLİSİ BURAK SERDAR ŞANAL

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Üç Kız Kardeş’in Dönüş’ü Almila Ada’nın sevgilisi ortaya çıktı
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Üç Kız Kardeş’in Dönüş’ü Almila Ada’nın sevgilisi ortaya çıktı