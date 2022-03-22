Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada'nın sevgilisi ortaya çıktı

Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Dönüş karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Almila Ada izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Ada'nın özel hayatı merak konusu oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren güzel oyuncunun sevgilisi ortaya çıktı. İşte Üç Kız Kardeş'in güzel oyuncusu Almila Ada'nın sevgilisi...