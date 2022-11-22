22 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ebru Gündeş'ten Armağan Çağlayan’a destek paylaşımı: Kazanan sen olacaksın

Ebru Gündeş'ten Armağan Çağlayan’a destek paylaşımı: Kazanan sen olacaksın

Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla akciğer kanserine yakalandığını duyurdu. Ünlü sunucuya geçmiş olsun mesajları yağarken bir dönem birlikte jüri üyeliği yaptığı Ebru Gündeş'ten destek paylaşımı geldi. 23 yıl önce beyin kanaması geçirip ölümden dönen sanatçı, Armağan Çağlayan ile fotoğrafına duygu yüklü bir mesaj yazdı.

Giriş Tarihi: 22.11.2022 13:02 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 13:02
  • 1
  • 9
Ebru Gündeş’ten Armağan Çağlayan’a destek paylaşımı: Kazanan sen olacaksın

Armağan Çağlayan, Instagram hesabından üzücü bir haber paylaştı. Yıllık sağlık taraması sonucu akciğer kanserine yakalandığından bahseden 56 yaşındaki yapımcı, tedavi süreci sebebiyle gösterilerine ve programlarına ara vereceğini açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Ebru Gündeş’ten Armağan Çağlayan’a destek paylaşımı: Kazanan sen olacaksın

"AKCİĞERİMDE KİTLE TESPİT EDİLDİ"

Hemen tedavi sürecine başlayacağını söyleyen Çağlayan, "Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım." dedi.

  • 3
  • 9
Ebru Gündeş’ten Armağan Çağlayan’a destek paylaşımı: Kazanan sen olacaksın

GÖSTERİSİNE ZORUNLU ARA

Çağlayan, "Beş aydır sahnelemekte olduğumuz 'Size Anlatacaklarım Var Gösterisi'ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz. Ancak çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim. 18 Aralık'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde yeniden görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 9
Ebru Gündeş’ten Armağan Çağlayan’a destek paylaşımı: Kazanan sen olacaksın

ÜNLÜLERDEN "GEÇMİŞ OLSUN" YORUMLARI

Armağan Çağlayan'ın paylaşımı kısa sürede gündem olan paylaşımının altına; Nilüfer, Melek Baykal, Sıla, Mabel Matiz, Demet Akalın, Kaan Sekban, Gonca Vuslateri, Kuşlum Aydın, Kubat, Ayşe Özyılmazel, Soner Arıca, Petek Dinçöz, Cenk Eren, Berfu Yenenler, Behzat Uygur, ve Ziynet Sali gibi birçok ünlü isim, "Geçmiş olsun" yorumunda bulundu.

  • 5
  • 9
Ebru Gündeş’ten Armağan Çağlayan’a destek paylaşımı: Kazanan sen olacaksın

EBRU GÜNDEŞ: HER ZAMAN YANINDAYIM

Ebru Gündeş'ten de bir döneme damga vuran 'Popstar' yarışmasında birlikte jüri ükoltuğunda oturduğu Armağan Çağlayan'a destek mesajı geldi. 1999 yılında 'Dön Ne Olur' albümünün tanıtımı sırasında kameraların karşısında beyin kanaması geçiren ve ölümden dönen şarkıcı, Instagram'da ünlü yapımcı ile olan bir fotoğrafını yayınladı.