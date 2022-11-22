22 Kasım 2022, Salı
Ebru Gündeş'ten Armağan Çağlayan’a destek paylaşımı: Kazanan sen olacaksın
Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla akciğer kanserine yakalandığını duyurdu. Ünlü sunucuya geçmiş olsun mesajları yağarken bir dönem birlikte jüri üyeliği yaptığı Ebru Gündeş'ten destek paylaşımı geldi. 23 yıl önce beyin kanaması geçirip ölümden dönen sanatçı, Armağan Çağlayan ile fotoğrafına duygu yüklü bir mesaj yazdı.
Giriş Tarihi: 22.11.2022 13:02 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 13:02
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9