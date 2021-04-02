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Haberler Galeri Akıncı dizisine yeni soluk! Cevdet’in karanlık geçmişinden bir karakter doğdu: Şehmus

Akıncı dizisine yeni soluk! Cevdet’in karanlık geçmişinden bir karakter doğdu: Şehmus

atv'nin sevilen dizisi Akıncı'nın güçlü oyuncu kadrosuna, Şevket Çapkınoğlu da katılıyor. Aksiyon dolu hikayesiyle dikkati çeken dizinin oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor. Şevket Çapkınoğlu'nun canlandıracağı Şehmus karakteri 14. bölüm itibariyle izleyiciyle buluşacak.

Giriş Tarihi: 02.04.2021 12:19 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 12:19
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Akıncı dizisine yeni soluk! Cevdet’in karanlık geçmişinden bir karakter doğdu: Şehmus

Yeni karakterler ve gelişen senaryosuyla izleyicilerle buluşan dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan Şevket Çapkınoğlu, dizinin kült isimlerinden Cevdet Emiroğlu'yla kapanmamış bir hesaplaşması olan Şehmus karakteriyle ekrana gelecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akıncı dizisine yeni soluk! Cevdet’in karanlık geçmişinden bir karakter doğdu: Şehmus

Cevdet'le yıllar sonra karşılaşmalarının ardından kaderi değişecek olan Şehmus, dizinin sürprizlerinden biri olacak.

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Akıncı dizisine yeni soluk! Cevdet’in karanlık geçmişinden bir karakter doğdu: Şehmus

Kirli bir geçmişe sahip, dizinin kötü karakterlerinden Şehmus'a hayat veren Şevket Çapkınoğlu izlenesi keyifli bir oyunculuk ortaya koyacak.

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Akıncı dizisine yeni soluk! Cevdet’in karanlık geçmişinden bir karakter doğdu: Şehmus

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, yeni karakterlerin heyecan dolu yeni hikayeleriyle zenginleşen senaryosuyla Akıncı cuma akşamları saat 20.00'da izleyiciyle buluşuyor.

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Akıncı dizisine yeni soluk! Cevdet’in karanlık geçmişinden bir karakter doğdu: Şehmus