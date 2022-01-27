Esra Erol'a başvurdu karısını değil papağanını istedi! Eşinin sözleri çileden çıkardı: Artık babacık bile demiyor

ATV'nin fenomen programı Esra Erol'da canlı yayınında Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bir olay yaşandı. 6 yıllık eşi Selahattin Yıldız'ı bırakıp internetten tanıştığı Murat Güneri'ye kaçan Hatice Yıldız, giderken yanında papağan Paşa'yı da götürdü. Esra Erol canlı yayınına bağlanan Hatice Yıldız'ın sözleri Selahattin Yıldız'ı çileden çıkardı. İşte Esra Erol'da yaşanan son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 27.01.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 09:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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