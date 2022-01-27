27 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Esra Erol'a başvurdu karısını değil papağanını istedi! Eşinin sözleri çileden çıkardı: Artık babacık bile demiyor

Esra Erol'a başvurdu karısını değil papağanını istedi! Eşinin sözleri çileden çıkardı: Artık babacık bile demiyor

ATV'nin fenomen programı Esra Erol'da canlı yayınında Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bir olay yaşandı. 6 yıllık eşi Selahattin Yıldız'ı bırakıp internetten tanıştığı Murat Güneri'ye kaçan Hatice Yıldız, giderken yanında papağan Paşa'yı da götürdü. Esra Erol canlı yayınına bağlanan Hatice Yıldız'ın sözleri Selahattin Yıldız'ı çileden çıkardı. İşte Esra Erol'da yaşanan son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 27.01.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 09:10
  • 1
  • 18
Esra Erol’a başvurdu karısını değil papağanını istedi! Eşinin sözleri çileden çıkardı: Artık babacık bile demiyor

Selahattin Yıldız ile 6 yıllık evli olan Hatice Yıldız 2 Haziran 2021'de internetten tanıştığı Murat Güneri'ye kaçtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Esra Erol’a başvurdu karısını değil papağanını istedi! Eşinin sözleri çileden çıkardı: Artık babacık bile demiyor

Hatice Yıldız, evde bulunan Paşa isimli papağan, 6 muhabbet kuşu ile bir kanaryayı da yanına alarak kayıplara karıştı.

HABERİN VİDEOSUNU SEYRETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  • 3
  • 18
Esra Erol’a başvurdu karısını değil papağanını istedi! Eşinin sözleri çileden çıkardı: Artık babacık bile demiyor

O günden beri karısından haber alamayan Selahattin Yıldız atv'de yayınlanan Esra Erol'un programına katıldı.

  • 4
  • 18
Esra Erol’a başvurdu karısını değil papağanını istedi! Eşinin sözleri çileden çıkardı: Artık babacık bile demiyor

Karısından boşanmak isteyen Yıldız, çok sevdiği papağanı Paşa'ya kavuşmak için yardım istedi.

  • 5
  • 18
Esra Erol’a başvurdu karısını değil papağanını istedi! Eşinin sözleri çileden çıkardı: Artık babacık bile demiyor

Selahattin Yıldız, "Eşim 7 ay önce internetten tanıştığı Murat Güneri'ye kaçtı. Eşim giderken papağan ile 7 kuşu da götürdü.