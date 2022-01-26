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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in annesi herkesi şaşırttı! Görenler ablası sandı…

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in annesi herkesi şaşırttı! Görenler ablası sandı…

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Dizideki başarısıyla adeta kariyerinin zirvesine çıkan oyuncu, yakışıklılığıyla da adından söz ettirdi. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş hayran kitlesine sahip olan Özçivit, özel hayatıyla takın takibe alındı. Fahriye Evcen'le evliliğiyle sık sık gündem olan yakışıklı oyuncunun annesi ise gündeme oturdu. Görenler ablası sandı… İşte Burak Özçivit'in annesi...

Giriş Tarihi: 26.01.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 16:26
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in annesi herkesi şaşırttı! Görenler ablası sandı…

Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla kariyerinde zirveye çıkan Burak Özçivit, ekranların en çok konuşulan ismi oldu.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in annesi herkesi şaşırttı! Görenler ablası sandı…

Özel hayatıyla merak konusu olan Burak Özçivit'in annesini görenler inanamadı. İşte Burak Özçivit'in annesi Ceylan Özçivit...

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in annesi herkesi şaşırttı! Görenler ablası sandı…

Birce Akalay

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in annesi herkesi şaşırttı! Görenler ablası sandı…

Birce Akalay ve annesi Yasemin Ergün

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in annesi herkesi şaşırttı! Görenler ablası sandı…

Burak Özçivit