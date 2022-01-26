Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in annesi herkesi şaşırttı! Görenler ablası sandı…

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Dizideki başarısıyla adeta kariyerinin zirvesine çıkan oyuncu, yakışıklılığıyla da adından söz ettirdi. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş hayran kitlesine sahip olan Özçivit, özel hayatıyla takın takibe alındı. Fahriye Evcen'le evliliğiyle sık sık gündem olan yakışıklı oyuncunun annesi ise gündeme oturdu. Görenler ablası sandı… İşte Burak Özçivit'in annesi...