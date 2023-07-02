02 Temmuz 2023, Pazar
Esra Erol ve Ali Özbir aşka geldi! Paylaşımları sosyal medyayı salladı! “En güzel çift”
Esra Erol'da programıyla sezon boyunca milyonları ekran başına kilitleyen Esra Erol, sezon finalinin ardından ailesiyle tatile çıktı. Erol ve eşi Ali Özbir'in aşk dolu tatil pozları ise sosyal medyayı salladı. Esra Erol son paylaşımıyla hem eşinin doğum gününü hem de evlilik yıldönümlerini kutlarken, Ali Özbir "Mutluluğun resmini çizer misin dediler çizdim" notunu düştü. Aşk dolu tatil pozlarına yorum ve beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 02.07.2023 12:29 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 12:29
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6