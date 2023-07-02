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Haberler Galeri Esra Erol ve Ali Özbir aşka geldi! Paylaşımları sosyal medyayı salladı! “En güzel çift”

Esra Erol ve Ali Özbir aşka geldi! Paylaşımları sosyal medyayı salladı! “En güzel çift”

Esra Erol'da programıyla sezon boyunca milyonları ekran başına kilitleyen Esra Erol, sezon finalinin ardından ailesiyle tatile çıktı. Erol ve eşi Ali Özbir'in aşk dolu tatil pozları ise sosyal medyayı salladı. Esra Erol son paylaşımıyla hem eşinin doğum gününü hem de evlilik yıldönümlerini kutlarken, Ali Özbir "Mutluluğun resmini çizer misin dediler çizdim" notunu düştü. Aşk dolu tatil pozlarına yorum ve beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 02.07.2023 12:29 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 12:29
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Esra Erol ve Ali Özbir aşka geldi! Paylaşımları sosyal medyayı salladı! “En güzel çift”

Sunucu Esra Erol, sezon finalinin ardından soluğu tatilde aldı. İki oğlunun babası Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren Erol'dan tatil pozları da gelmeye başladı.

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Esra Erol ve Ali Özbir aşka geldi! Paylaşımları sosyal medyayı salladı! “En güzel çift”

13 yıllık eşi Ali Özbir ile aşk dolu pozunu Instagram hesabında yayınlayan Erol, "Canım sevgilim, hayat arkadaşım. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun iyi ki bugün evlendik" notuyla hem evlilik yıldönümlerini hem de eşinin doğum gününü kutladı.

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Esra Erol ve Ali Özbir aşka geldi! Paylaşımları sosyal medyayı salladı! “En güzel çift”

Ali Özbir ise paylaştığı aşk dolu kareye "Storyde kalmasın dedim mutluluğun resmini çizer misin dediler çizdim" notunu düştü.

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Esra Erol ve Ali Özbir aşka geldi! Paylaşımları sosyal medyayı salladı! “En güzel çift”

İkilinin romantik paylaşımı sosyal medyayı adeta salladı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz", "En güzel çift", "Çok güzelsiniz" yorumları yapıldı.

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Esra Erol ve Ali Özbir aşka geldi! Paylaşımları sosyal medyayı salladı! “En güzel çift”