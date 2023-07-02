Esra Erol ve Ali Özbir aşka geldi! Paylaşımları sosyal medyayı salladı! “En güzel çift”

13 yıllık eşi Ali Özbir ile aşk dolu pozunu Instagram hesabında yayınlayan Erol, "Canım sevgilim, hayat arkadaşım. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun iyi ki bugün evlendik" notuyla hem evlilik yıldönümlerini hem de eşinin doğum gününü kutladı.