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Sıla Türkoğlu aşkını resmen ilan etti! Alp Navruz’la ilk paylaşım geldi

Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz aşklarını resmen ilan etti! Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Türkoğlu, bir süredir Alp Navruz ile birliktelik yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde teknede kameralara yakalanan ikili, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla aşklarını resmen ilan etti.

Giriş Tarihi: 02.07.2023 13:20 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 13:20
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Sıla Türkoğlu aşkını resmen ilan etti! Alp Navruz’la ilk paylaşım geldi

Ayça Ayşin Turan'la ayrılığının ardından adı birçok isimle anılan Alp Navruz, son olarak Sıla Türkoğlu ile birliktelik yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

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Sıla Türkoğlu aşkını resmen ilan etti! Alp Navruz’la ilk paylaşım geldi

İkili, Kuruçeşme'de bulunan son dönemin gözde bir mekanında yakınlaşmıştı.

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Sıla Türkoğlu aşkını resmen ilan etti! Alp Navruz’la ilk paylaşım geldi

Bir süre ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, ortak arkadaşlarının doğum günü kutlamasına birlikte katılmış ve ilk kez yan yana görüntülenmişti.

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Sıla Türkoğlu aşkını resmen ilan etti! Alp Navruz’la ilk paylaşım geldi

Yaklaşık bir aydır beraber olan Sıla Türkoğu ve Alp Navruz bu kez birlikte mutfağa girdi.

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Sıla Türkoğlu aşkını resmen ilan etti! Alp Navruz’la ilk paylaşım geldi

Beraber pizza yapan ikili ilk kez birlikte fotoğraf paylaştı. Türkoğlu paylaşımına "Usta&Çırak" notunu düştü.