Sıla Türkoğlu aşkını resmen ilan etti! Alp Navruz’la ilk paylaşım geldi

Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz aşklarını resmen ilan etti! Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Türkoğlu, bir süredir Alp Navruz ile birliktelik yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde teknede kameralara yakalanan ikili, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla aşklarını resmen ilan etti.