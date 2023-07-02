02 Temmuz 2023, Pazar
Boşanma sebebi Bülent Şakrak demişti! Ceyda Düvenci’den manidar paylaşım
Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin ayrılık kararı magazin gündemine bomba gibi düştü! Evliliklerini kurtarmak için bir süredir çift terapisine giden ikili, aralarındaki sorunları aşamadı. Bir takipçisinden gelen soru üzerine ayrılığı Bülent Şakrak'ın istediğini itiraf eden Ceyda Düvenci'den manidar bir paylaşım daha geldi.
Giriş Tarihi: 02.07.2023 12:08 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 12:08
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