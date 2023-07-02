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Boşanma sebebi Bülent Şakrak demişti! Ceyda Düvenci’den manidar paylaşım

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin ayrılık kararı magazin gündemine bomba gibi düştü! Evliliklerini kurtarmak için bir süredir çift terapisine giden ikili, aralarındaki sorunları aşamadı. Bir takipçisinden gelen soru üzerine ayrılığı Bülent Şakrak'ın istediğini itiraf eden Ceyda Düvenci'den manidar bir paylaşım daha geldi.

Giriş Tarihi: 02.07.2023 12:08 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 12:08
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Boşanma sebebi Bülent Şakrak demişti! Ceyda Düvenci’den manidar paylaşım

2015 yılında evlenen ve Okan Ali adından bir çocukları olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olmuştu.

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Boşanma sebebi Bülent Şakrak demişti! Ceyda Düvenci’den manidar paylaşım

Uzun süredir yan yana görülmeyen çiftin boşanmanın eşiğine geldiği iddia edilmişti.

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Boşanma sebebi Bülent Şakrak demişti! Ceyda Düvenci’den manidar paylaşım

Evliliklerindeki krizi atlatmak için çift terapisine giden ikili yaşadıkları bu çalkantılı dönemden bir türlü çıkamadı.

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Boşanma sebebi Bülent Şakrak demişti! Ceyda Düvenci’den manidar paylaşım

Aralarındaki sorunları bir türlü aşamayan çift boşanma kararı aldı. Ayrılık haberleri sonrası yaptığı paylaşımla içini döken Ceyda Düvenci, şu satırları yazdı;

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Boşanma sebebi Bülent Şakrak demişti! Ceyda Düvenci’den manidar paylaşım

Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın… Sözler yetersiz kalırmış bazen… Evet, gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim…Ve hayat sana yine de teşekkür ederim, vardır benim için bir planın hep bilirim… Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum… Ateş böcekleri iyidir… Bir de sinek kuşları, bir de kırlangıçlar ve baykuşlar…