3 yaşında terk edilmişti! 11 kardeşine yeniden kavuştu! Esra Erol'da 40 yıllık sır perdesi aralandı! Ozan'ın annesi bakın neredeymiş

"BEN DEDİM Kİ VERİN ALLAH RIZASI İÇİN BEN BAKARIM"

Gerçek annesinin Elazığ'da bir eğlence mekanında çalıştığı ortaya çıkan Arapoğlu'na bakan aile de programa katıldı. Ozan Arapoğlu'na bakan Dursun Sekman programa katılarak şunları söyledi; "Kuyumcu Yaşar diye bir arkadaşım vardı. Yaz hanede oturup muhabbet ediyorduk. Buna bir telefon geldi. Yarım saat sonra Leyla diye bir bayan kucağında bebekle geldi. Bu kadın Yaşar'dan konuştular. Kimliği yok diye başka memleketten geliyorlar. Bu bebeğin bakıcısı demlikle su mu dökmüş bir yanık vardı göbeğinde. Dediler ki kim bakacak bu bebeğe. O çocuk 3,5 yaşlarındaydı. Sene de 1986 yılıydı. Ben dedim ki verin Allah rızası için ben bakarım. Götürüp tedavisini yaptırdım. 10 gün geçti. Ben tekrardan ben Yaşar'a dedim ki hani bunun annesi gelecekti gelmedi. Yaşar da bana o kadın gitti diye gelmedi bilmiyorum dedi. Gidiş o gidiş bir daha da gelmedi. Annesi de o dönemlerde müzikhol denilen yerlerde çalıştığını biliyordum"