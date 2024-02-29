29 Şubat 2024, Perşembe
3 yaşında terk edilmişti! 11 kardeşine yeniden kavuştu! Esra Erol'da 40 yıllık sır perdesi aralandı! Ozan'ın annesi bakın neredeymiş
ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Annesinin 3 yaşındayken bıraktığı 43 yaşındaki Ozan Arapoğlu'nun hikayesi programa damga vurdu. Ozan bey, biyolojik annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Bunun üzerine Esra Erol, ve ekibi tüm engelleri zorlayarak Ozan'ın biyolojik annesini Avusturya'da buldu. Öte yandan Ozan'ın hiç bilmediği, 2 yıl önce vefat eden babası "Yusuf Işık"ın eşi Aynur hanım canlı yayına bağlandı. Ozan'a kardeşleri olduğunu müjdeledi. Ozan'ın varlığından bile haberdar olmadığı, anne ve baba tarafından toplam 11 kardeşi olduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 29.02.2024 22:16 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 23:34
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