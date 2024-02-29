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Haberler Galeri 3 yaşında terk edilmişti! 11 kardeşine yeniden kavuştu! Esra Erol'da 40 yıllık sır perdesi aralandı! Ozan'ın annesi bakın neredeymiş

3 yaşında terk edilmişti! 11 kardeşine yeniden kavuştu! Esra Erol'da 40 yıllık sır perdesi aralandı! Ozan'ın annesi bakın neredeymiş

ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Annesinin 3 yaşındayken bıraktığı 43 yaşındaki Ozan Arapoğlu'nun hikayesi programa damga vurdu. Ozan bey, biyolojik annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Bunun üzerine Esra Erol, ve ekibi tüm engelleri zorlayarak Ozan'ın biyolojik annesini Avusturya'da buldu. Öte yandan Ozan'ın hiç bilmediği, 2 yıl önce vefat eden babası "Yusuf Işık"ın eşi Aynur hanım canlı yayına bağlandı. Ozan'a kardeşleri olduğunu müjdeledi. Ozan'ın varlığından bile haberdar olmadığı, anne ve baba tarafından toplam 11 kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 29.02.2024 22:16 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 23:34
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Esra Erol imkansızı başardı! 40 yıllık mucize gerçek oldu: Annesinin 3 yaşındayken bıraktığı 43 yaşındaki Ozan annesini buldu

ATV'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol, her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük beğeniyle izlendi.

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Esra Erol imkansızı başardı! 40 yıllık mucize gerçek oldu: Annesinin 3 yaşındayken bıraktığı 43 yaşındaki Ozan annesini buldu

Annesinin 3 yaşındayken bıraktığı 43 yaşındaki Ozan Arapoğlu'nun hikayesi programa damga vurdu. Ozan bey, biyolojik annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.

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Esra Erol imkansızı başardı! 40 yıllık mucize gerçek oldu: Annesinin 3 yaşındayken bıraktığı 43 yaşındaki Ozan annesini buldu

Ozan, elinde her hangi bir fotoğraf ve bilginin olamadığını söyleyerek 3 yaşındayken annesi İkbal Arapoğlu'nun kendisini para karşılığında bakmaları için Dursun- Ayşe Sekman çiftine verdiğini belirtti. Bunun üzerine Esra Erol, ve ekibi tüm engelleri zorlayarak Ozan'ın biyolojik annesini bulmak için kolları sıvadı.

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Esra Erol imkansızı başardı! 40 yıllık mucize gerçek oldu: Annesinin 3 yaşındayken bıraktığı 43 yaşındaki Ozan annesini buldu

"BEN ONLARDAN HESAP SORACAĞIM BUNUN İÇİN ONLARI ARIYORUM"
Evlat verildiği aile tarafından küçük yaşlarda şiddet gördüğünü söyleyen Arapoğlu, "7 yaşındayken ailenin diğer çocukları okula başlarken ben çalıştırıldım. Elime boya sandığı verildi. Ben şuan annemi babamı aramıyorum çünkü onlara ihtiyacımız olduğunda onlar yoktu. Tek başıma geldim bu yaşıma kadar. Ben onlardan hesap soracağım bunun için onları arıyorum. 7 yaşında eve para getirmediğim için dayak yedim. Kendi öze babamdan dayak yemedim elin adamından dayak yedim".

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Esra Erol imkansızı başardı! 40 yıllık mucize gerçek oldu: Annesinin 3 yaşındayken bıraktığı 43 yaşındaki Ozan annesini buldu

"BEN DEDİM Kİ VERİN ALLAH RIZASI İÇİN BEN BAKARIM"
Gerçek annesinin Elazığ'da bir eğlence mekanında çalıştığı ortaya çıkan Arapoğlu'na bakan aile de programa katıldı. Ozan Arapoğlu'na bakan Dursun Sekman programa katılarak şunları söyledi; "Kuyumcu Yaşar diye bir arkadaşım vardı. Yaz hanede oturup muhabbet ediyorduk. Buna bir telefon geldi. Yarım saat sonra Leyla diye bir bayan kucağında bebekle geldi. Bu kadın Yaşar'dan konuştular. Kimliği yok diye başka memleketten geliyorlar. Bu bebeğin bakıcısı demlikle su mu dökmüş bir yanık vardı göbeğinde. Dediler ki kim bakacak bu bebeğe. O çocuk 3,5 yaşlarındaydı. Sene de 1986 yılıydı. Ben dedim ki verin Allah rızası için ben bakarım. Götürüp tedavisini yaptırdım. 10 gün geçti. Ben tekrardan ben Yaşar'a dedim ki hani bunun annesi gelecekti gelmedi. Yaşar da bana o kadın gitti diye gelmedi bilmiyorum dedi. Gidiş o gidiş bir daha da gelmedi. Annesi de o dönemlerde müzikhol denilen yerlerde çalıştığını biliyordum"