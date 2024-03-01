Ateş Kuşları'nın Mercan'ı Hande Soral'ın oğlu bakın bakın kime benzetildi! 1 yaşındaki Ali teyzesi Bensu Soral'ın birebir aynısı...

"Ateş Kuşları" dizisindeki "Mercan" karakteriyle izleyicilerin sevgisini kazanan güzel oyuncu Hande Soral, geçtiğimiz yıl oğlu Ali'yi kucağına almıştı. İsmail Demirci ile mutlu bir evlilikleri olan çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor. Özellikle minik oğlu Ali'nin, teyzesi Bensu Soral'a olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte, Hande Soral'ın minik oğlu Ali'nin son hali...