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Haberler Galeri Ateş Kuşları'nın Mercan'ı Hande Soral'ın oğlu bakın bakın kime benzetildi! 1 yaşındaki Ali teyzesi Bensu Soral'ın birebir aynısı...

Ateş Kuşları'nın Mercan'ı Hande Soral'ın oğlu bakın bakın kime benzetildi! 1 yaşındaki Ali teyzesi Bensu Soral'ın birebir aynısı...

"Ateş Kuşları" dizisindeki "Mercan" karakteriyle izleyicilerin sevgisini kazanan güzel oyuncu Hande Soral, geçtiğimiz yıl oğlu Ali'yi kucağına almıştı. İsmail Demirci ile mutlu bir evlilikleri olan çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor. Özellikle minik oğlu Ali'nin, teyzesi Bensu Soral'a olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte, Hande Soral'ın minik oğlu Ali'nin son hali...

Giriş Tarihi: 01.03.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 09:08
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Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’ın oğlu bakın bakın kime benzetildi! 1 yaşındaki Ali teyzesi Bensu Soral’ın birebir aynısı...

2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile hayatını birleştiren başarılı oyuncu Hande Soral, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Oğulları Ali ise teyzesi Bensu Soral'a olan benzerliğiyle dikakt çekiyor.

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Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’ın oğlu bakın bakın kime benzetildi! 1 yaşındaki Ali teyzesi Bensu Soral’ın birebir aynısı...

ATV'nin ilgiyle takip edilen yepyeni dizisi 'Ateş Kuşları'nda 'Mercan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile evlenmişti.

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Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’ın oğlu bakın bakın kime benzetildi! 1 yaşındaki Ali teyzesi Bensu Soral’ın birebir aynısı...

Ünlü çift, geçen yıl oğulları Ali'yi kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

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Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’ın oğlu bakın bakın kime benzetildi! 1 yaşındaki Ali teyzesi Bensu Soral’ın birebir aynısı...

Hande Soral bu sefer de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

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Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’ın oğlu bakın bakın kime benzetildi! 1 yaşındaki Ali teyzesi Bensu Soral’ın birebir aynısı...

Soral'ın paylaştığı videoda oğlu Ali'nin lahmacun yediği anlar, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ali, özellikle teyzesi Bensu Soral'a olan benzerliğiyle dikkat çekti.