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İnci Taneleri'nde Azem'in öğrencisi Ayça bakın hangi dizide oynamış! Ülkü Hilal Çiftçi yıllar önce...

Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün başrolünde olduğu 'İnci Taneleri' dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin gönlünü fethetti. Dizi Azem ve Dilber'in yanı sıra, diğer karakterler de dikkat çekiyor. Özellikle Azem'in özel ders verdiği Ayça karakteri hakkında araştırma yapanlar, daha önce ünlü bir dizide rol aldığını görünce büyük şaşkın yaşadı. İşte Ülkü Hilal Çiftçi'nin küçük yaşlarda oynadığı dizi...

Giriş Tarihi: 29.02.2024 16:40
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İnci Taneleri’nde Azem’in öğrencisi Ayça bakın hangi dizide oynamış! Ülkü Hilal Çiftçi yıllar önce...

İlk bölümüyle adından söz ettiren "İnci Taneleri" dizisi, oyuncularıyla magazin gündeminden düşmüyor. Dizide Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem'in özel ders verdiği Ayça karakterine, ünlü oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi hayat veriyor.

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İnci Taneleri’nde Azem’in öğrencisi Ayça bakın hangi dizide oynamış! Ülkü Hilal Çiftçi yıllar önce...

Son olarak "Dönence" dizisiyle asperger sendromlu Gülce'yi canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi, oyunculuğuyla izleyicilerden tam not alıyor.

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İnci Taneleri’nde Azem’in öğrencisi Ayça bakın hangi dizide oynamış! Ülkü Hilal Çiftçi yıllar önce...

15 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi, genç yaşına rağmen birçok dizide yer almış.

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İnci Taneleri’nde Azem’in öğrencisi Ayça bakın hangi dizide oynamış! Ülkü Hilal Çiftçi yıllar önce...

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KİMDİR?

Kısa sürede büyük bir hayran kitlesi oluşturan Ülkü Hilal Çiftçi, 11 Ocak 2009'da Zonguldak'ta dünyaya geldi.

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İnci Taneleri’nde Azem’in öğrencisi Ayça bakın hangi dizide oynamış! Ülkü Hilal Çiftçi yıllar önce...

Duru güzelliğiyle dikkat çeken genç oyuncunun daha önce "Kırgın Çiçekler", "Karadayı", "Tozkoparan", "Arka Sokaklar" gibi yapımlarda da rol aldığı öğrenildi.