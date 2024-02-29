İnci Taneleri'nde Azem'in öğrencisi Ayça bakın hangi dizide oynamış! Ülkü Hilal Çiftçi yıllar önce...

Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün başrolünde olduğu 'İnci Taneleri' dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin gönlünü fethetti. Dizi Azem ve Dilber'in yanı sıra, diğer karakterler de dikkat çekiyor. Özellikle Azem'in özel ders verdiği Ayça karakteri hakkında araştırma yapanlar, daha önce ünlü bir dizide rol aldığını görünce büyük şaşkın yaşadı. İşte Ülkü Hilal Çiftçi'nin küçük yaşlarda oynadığı dizi...