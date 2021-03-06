Esra Dermancıoğlu isyan etti: Böyle bir kadın olmadığım için özür dilerim!

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Behice karakteriyle ekranlara gelen Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Murat Balcı ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme geldi. İlişki haberleri sonrası hakkında söylenenlere ateş püsküren Dermancıoğlu, "Demeye getiriyorlar ki 'O çok çirkin, erkek çok yakışıklı. Mümkün değil'. Yapmayın artık!" dedi.

Giriş Tarihi: 06.03.2021 14:57 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 14:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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