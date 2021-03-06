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Esra Dermancıoğlu isyan etti: Böyle bir kadın olmadığım için özür dilerim!

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Behice karakteriyle ekranlara gelen Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Murat Balcı ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme geldi. İlişki haberleri sonrası hakkında söylenenlere ateş püsküren Dermancıoğlu, "Demeye getiriyorlar ki 'O çok çirkin, erkek çok yakışıklı. Mümkün değil'. Yapmayın artık!" dedi.

Giriş Tarihi: 06.03.2021 14:57 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 14:57
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Esra Dermancıoğlu isyan etti: Böyle bir kadın olmadığım için özür dilerim!

Renkli kişiliğiyle tanınan, son olarak 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Behice' karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz yıl Ömer Güneş'ten ayrılmıştı.

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Esra Dermancıoğlu isyan etti: Böyle bir kadın olmadığım için özür dilerim!

Dermancıoğlu'nun, 37 yaşındaki meslektaşı Murat Balcı ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

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Esra Dermancıoğlu isyan etti: Böyle bir kadın olmadığım için özür dilerim!

Aralarında 15 yaş fark olan Dermancıoğlu ve Balcı'nın, son günlerin popüler sosyal medya uygulaması Clubhouse'da tanışıp aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

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Esra Dermancıoğlu isyan etti: Böyle bir kadın olmadığım için özür dilerim!

Bir ara Clubhouse profil resmine Esra Dermancıoğlu ile çekilmiş yanak yanağa fotoğrafını koyan Murat Balcı'nın, Dermancıoğlu'dan gelen uyarı üzerine kısa sürede uygulamadaki profil resmini kaldırdığı belirtildi.

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Esra Dermancıoğlu isyan etti: Böyle bir kadın olmadığım için özür dilerim!

"KİM KİMİN TARZI OLMAK İSTEDİ?"

Bu habere bir TV programında yapılan yorumlar, Dermancıoğlu'nu sinirlendirdi. Ünlü oyuncu, söz konusu haberlere ve hakkında yorumlara tepkisini, Instagram hesabından "Tarzzz" notuyla birlikte paylaştığı video ile dile getirdi. Oyuncu, paylaşımında şunları söyledi;

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