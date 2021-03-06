Kardeşlerim’in Emel’i Aylin Akpınar yaşıyla herkesi şaşırttı! Çocuk oyuncu Aylin Akpınar kaç yaşında?

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Emel karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Aylin Akpınar, sosyal medyanın konuştuğu isim oldu. Bugüne kadar İstanbullu Gelin ve Aşk Ağlatır gibi dizilerde rol alan Akpınar, Kardeşlerim'deki performansıyla kendisine hayran bıraktı. Aylin Akpınar'ın yaşı izleyiciler tarafından merak edildi. Peki Aylin Akpınar kaç yaşında? İşte Aylin Akpınar ve ünlülerin yaşları.