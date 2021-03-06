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Kardeşlerim’in Emel’i Aylin Akpınar yaşıyla herkesi şaşırttı! Çocuk oyuncu Aylin Akpınar kaç yaşında?

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Emel karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Aylin Akpınar, sosyal medyanın konuştuğu isim oldu. Bugüne kadar İstanbullu Gelin ve Aşk Ağlatır gibi dizilerde rol alan Akpınar, Kardeşlerim'deki performansıyla kendisine hayran bıraktı. Aylin Akpınar'ın yaşı izleyiciler tarafından merak edildi. Peki Aylin Akpınar kaç yaşında? İşte Aylin Akpınar ve ünlülerin yaşları.

Giriş Tarihi: 06.03.2021 14:20 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 14:21
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Kardeşlerim’in Emel’i Aylin Akpınar yaşıyla herkesi şaşırttı! Çocuk oyuncu Aylin Akpınar kaç yaşında?

Kardeşlerim'de canlandırdığı Emel karakterindeki performansıyla kendisine hayran bırakan Aylin Akpınar yaşıyla merak konusu oldu. İşte Aylin Akpınar ve ünlü isimlerin yaşları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in Emel’i Aylin Akpınar yaşıyla herkesi şaşırttı! Çocuk oyuncu Aylin Akpınar kaç yaşında?

HALİT ÖZGÜR SARI
1993 yılında doğdu

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Kardeşlerim’in Emel’i Aylin Akpınar yaşıyla herkesi şaşırttı! Çocuk oyuncu Aylin Akpınar kaç yaşında?

SU BURCU YAZGI COŞKUN
15 Nisan 2004

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Kardeşlerim’in Emel’i Aylin Akpınar yaşıyla herkesi şaşırttı! Çocuk oyuncu Aylin Akpınar kaç yaşında?

GÜLSİM ALİ İLHAN
18 Şubat 1995

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Kardeşlerim’in Emel’i Aylin Akpınar yaşıyla herkesi şaşırttı! Çocuk oyuncu Aylin Akpınar kaç yaşında?

BEREN GÖKYILDIZ
2009 yılında dünyaya geldi.

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