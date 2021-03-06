Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner'in makyajsız hali şoke etti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'da canlandırdığı Yıldız karakteriyle ekranların en çok konuşulan oyuncularından olan Aslıhan Güner, başarılı oyunculuğuyla damga vurdu. Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Aslıhan Güner makyajsız haliyle sevenlerini şaşırttı. İşte Aslıhan Güner'in makyajsız fotoğrafı...