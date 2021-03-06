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Haberler Galeri Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner'in makyajsız hali şoke etti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner'in makyajsız hali şoke etti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'da canlandırdığı Yıldız karakteriyle ekranların en çok konuşulan oyuncularından olan Aslıhan Güner, başarılı oyunculuğuyla damga vurdu. Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Aslıhan Güner makyajsız haliyle sevenlerini şaşırttı. İşte Aslıhan Güner'in makyajsız fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 06.03.2021 16:24 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 16:24
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner'in makyajsız hali şoke etti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle adından söz ettiren Aslıhan Güner'in makyajsız hali merak konusu oldu. İşte Aslıhan Güner'in makyajsız fotoğrafı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner'in makyajsız hali şoke etti!

Gülsim Ali İlhan

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner'in makyajsız hali şoke etti!

Gülsim Ali İlhan

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner'in makyajsız hali şoke etti!

Gülsim Ali İlhan

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  • 113
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner'in makyajsız hali şoke etti!

Hande Erçel

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