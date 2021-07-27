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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Sevinç Kıranlı: Minik kalplere de ulaşmak istedim

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Sevinç Kıranlı: Minik kalplere de ulaşmak istedim

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle gönüllere taht kuran Sevinç Kıranlı, Günaydın'a açıklamalarda bulundu. Çocuk kitabı çıkaran Kıranlı, "Çocuklarıma kendi yazdığım hikayeleri okurken kitap çıkarmaya karar verdim" dedi. Kitabın hazırlık süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Kıranlı, "Minik kalplere de ulaşmak istedim" dedi.

Giriş Tarihi: 27.07.2021 11:22 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 11:22
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Sevinç Kıranlı: Minik kalplere de ulaşmak istedim

Atv dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la izleyiciyle buluşan Kıranlı, son yıllarda yazarlık yönünü de keşfetti. Yazdığı şiirlerden biri Türk Sanat Müziği parçası olarak bestelenen Kıranlı, geçtiğimiz günlerde ilk kitabını çıkardı. Güzel oyuncu, 'Minnoş Ailenin Yeni Üyesi' adlı çocuk kitabını nasıl hazırladığını anlattı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Sevinç Kıranlı: Minik kalplere de ulaşmak istedim

- İlk kitabınız 'Minnoş Ailenin Yeni Üyesi'ni çıkardınız. Çocuk kitabı yazma fikri nasıl oluştu?

Her zaman çocuklarla ilgili projeler ilgimi çekmiş ve hep içinde olmak istemişimdir. Nitekim meslek hayatıma başladığımda uzun yıllar çocuk tiyatrosu yaptım ve üniversitede okurken bir yandan da pedagojik formasyon alıp çocuklara drama öğretmenliği yaptım. İlerleyen yıllarda anne olunca çocuklarıma yaşlarına uygun kitaplar okurken bazen sonlarını değiştirmem gerekiyordu, onlara hissettirmeden düzeltmeler yapıyordum. Küçük çocuğum henüz beş yaşında olduğu için halen böyle durumlarla karşı karşıya kalabiliyorum. Yazım süreci de bu esnada başladı ve kendi yazdıklarımı okumaya ve anlatmaya başladım. Böylece çocuklarıma anlatmak istediğim konuları seçebiliyor ve kafalarındaki soru işaretlerine ışık tutabiliyordum. Bu bazen okul hayatı bazen de yiyecek ayırmaları konusunda olabiliyordu.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Sevinç Kıranlı: Minik kalplere de ulaşmak istedim

- Ne kadar süredir bu kitap üzerinde çalışıyorsunuz?

Çocuklarımdan başka minik kalplere de ulaşma isteğim iki yıl kadar önce başladı. Önce yazdıklarımı derleyip fikrine güvendiğim pedagog, yuva öğretmeni ve yakın çevreme okuttum. Sonra yayın evimle yollarımız kesişti ve bugün Elif'in maceraları ile karşınızdayız.

- Çocuklarınızın katkısı var mı kitaba?

Çocuklarım, çocuklarımız sürprizlerle dolu. Hiç ummadığımız zamanda öyle bir şey diyorlar ya da yapıyorlar ki gülmemek, şaşırmamak ama en önemlisi üzerine düşünmemek elde değil. Doğal olarak katkıları çok büyük.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Sevinç Kıranlı: Minik kalplere de ulaşmak istedim

- Aileler neden bu kitabı almalı sizce?

Aileler kitabı okuduklarında her kelimesi özenle seçilmiş; sade, sıcacık, samimi bir kitapla karşılaşacak.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Sevinç Kıranlı: Minik kalplere de ulaşmak istedim

İKİNCİ KİTAP GELECEK

- Kitabı ilk kime okuttunuz?

Kitabımızla ilk tanışanlar kızım, oğlum, sonra da annem ve eşim. Ali Emir, küçük olduğu için uyumadan önce ben ona okuyordum. Beni sonuna kadar dinledi ve "Anne ben neredeyim peki?" dedi. Ben de "Beş kitap sonra Elif'in bir kardeşi olacak" dedim. "Yani ben mi?" diyerek sevindi ve şimdi heyecanla bekliyor.