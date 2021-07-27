Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Sevinç Kıranlı: Minik kalplere de ulaşmak istedim

- Ne kadar süredir bu kitap üzerinde çalışıyorsunuz?

Çocuklarımdan başka minik kalplere de ulaşma isteğim iki yıl kadar önce başladı. Önce yazdıklarımı derleyip fikrine güvendiğim pedagog, yuva öğretmeni ve yakın çevreme okuttum. Sonra yayın evimle yollarımız kesişti ve bugün Elif'in maceraları ile karşınızdayız.

- Çocuklarınızın katkısı var mı kitaba?

Çocuklarım, çocuklarımız sürprizlerle dolu. Hiç ummadığımız zamanda öyle bir şey diyorlar ya da yapıyorlar ki gülmemek, şaşırmamak ama en önemlisi üzerine düşünmemek elde değil. Doğal olarak katkıları çok büyük.