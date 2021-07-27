27 Temmuz 2021, Salı
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Sevinç Kıranlı: Minik kalplere de ulaşmak istedim
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle gönüllere taht kuran Sevinç Kıranlı, Günaydın'a açıklamalarda bulundu. Çocuk kitabı çıkaran Kıranlı, "Çocuklarıma kendi yazdığım hikayeleri okurken kitap çıkarmaya karar verdim" dedi. Kitabın hazırlık süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Kıranlı, "Minik kalplere de ulaşmak istedim" dedi.
Giriş Tarihi: 27.07.2021 11:22 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 11:22
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