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Enis Arıkan'ı şaşırtan hediye! “Bana değer miydi…”

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Muzo karakteriyle izleyici karşısına çıkan Enis Arıkan, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla fenomen haline gelen oyuncu, son videosuyla yine güldürdü. Bir hayranı tarafında kendisine gelen hediyeyi paylaşa Arıkan, "Bana değer miydi bilmiyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 27.07.2021 10:41 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 10:41
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Enis Arıkan'ı şaşırtan hediye! “Bana değer miydi…”

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla fenomen haline gelen Enis Arıkan, son paylaşımıyla yine güldürdü. Son olarak kendisine gelen bir hediyeye şaşıran ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımla takipçilerini kırıp geçirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Enis Arıkan'ı şaşırtan hediye! “Bana değer miydi…”

'Camdaki Kız'da 'Muzo' karakterine hayat veren ve oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Enis Arıkan, yine takipçilerini eğlendirdi.

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Enis Arıkan'ı şaşırtan hediye! “Bana değer miydi…”

Gittiği bir mekanda kendisine şampanya patlatılan 38 yaşındaki ünlü oyuncu, bu duruma hayli şaşırdı. Arıkan, bu şaşkınlığını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

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Enis Arıkan'ı şaşırtan hediye! “Bana değer miydi…”

"BANA DEĞER MİYDİ BİLMİYORUM"

Paylaşımına "Biri bana yan masadan şampanya patlattı. Adı Merve'ymiş. Merve kesene bereket. Bana değer miydi bilmiyorum, ama çok mutlu oldum." mesajını yazan oyuncu, yine herkesi güldürmeyi başardı.

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Enis Arıkan'ı şaşırtan hediye! “Bana değer miydi…”

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Enis Arıkan, Instagram'da soru-cevap yaparak takipçilerinin merak ettiklerini yanıtlamıştı. Arıkan, 'Camdaki Kız' dizisinin yeni sezonu ile ilgili de tüyo vermişti.