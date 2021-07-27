Enis Arıkan'ı şaşırtan hediye! “Bana değer miydi…”

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Muzo karakteriyle izleyici karşısına çıkan Enis Arıkan, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla fenomen haline gelen oyuncu, son videosuyla yine güldürdü. Bir hayranı tarafında kendisine gelen hediyeyi paylaşa Arıkan, "Bana değer miydi bilmiyorum" dedi.