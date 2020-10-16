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16 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Oktay Kaynarca hakkındaki iddialara sert çıktı: 'Saçmalık, iğrençlik...' Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Oktay Kaynarca hakkındaki iddialara sert çıktı: 'Saçmalık, iğrençlik...'
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca'nın sevgilisi 25 yaşındaki sevgilisi Gizem Acar'ın hamile olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Konuyla ilgili açıklama yapan Kaynarca, çıkan haberlere sert tepki gösterdi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iddialara cevap veren Kaynarca, 'Saçmalık, iğrençlik...' dedi.
Giriş Tarihi: 16.10.2020 14:35 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 14:36
Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin Hızır Çakırbeylisi'nin geçtiğimiz günlerde 25 yaşındaki Gizem Acar ile sevgili olduğu gündemde yer almıştı. Bu iddianın ardından sosyal medyada hızla yayılan, 'Oktay Kaynarca'nın sevgilisi hamile' iddiası, usta oyuncuyu çileden çıkardı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Oktay Kaynarca, yaklaşık 6 aydır birlikte olduğu model ve oyuncu Gizem Acar ile ilk kez Bodrum'da yakalanmıştı. Sosyetik çift Yelda-Hakan Tiftik ile iskelede sohbet eden oyuncunun keyfi kameraları görünce kaçmış ve kameralara ters ters bakarak tepkisini belli etmişti.
Ünlü oyuncunun, Instagram hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Sosyal medya insanların kendilerini kendi istedikleri gibi ifade edebilmenin özgürce yaşandığı bir alan ve bence de önemli bir mecra.
Ne yazik ki bu alanda da hemen ard niyetle çalışan, bu ard niyetlerini dikkat çekmek, sözüm ona takipçi sayısı arttırmak adına iğrenç boyutlara taşıyan ne olduklarını anlamakta zorlandığımız kişi ve kişiler tarafından yönetilen hesaplar, şer ve gıybet üzerinden beslenerek insanların hayatlarına mutsuzluk da katıyorlar.
Her sabah kalktığımızda gün geçmiyor ki bir saçmalık, bir iğrençlik, bir yalanla karşılaşmayalım. Artık sosyal medya hesapları sahiplerinin sorumluluğunda olmalı yani hesap sahiplerinin kimlikleri tescil edilmelidir ki yasal düzenmeler doğrultusunda sorumluluklarını bilsinler.
Kendi adıma söylemek isterim ki, kendimle ilgili benden duymadığınız herşey yalandır ve benim adıma bunu yapan herkesle ilgili yasal mücadelem devam edecektir."