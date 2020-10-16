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Haberler Galeri Hercai’nin Aslan Aslanbey’i Doğan Bayraktar hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer…

Hercai’nin Aslan Aslanbey’i Doğan Bayraktar hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer…

Atv'nin sevilen dizisi Hercai'ye Aslan Aslanbey karakteriyle dahil olan Doğan Bayraktar gündeme oturdu. Best Model of Turkey yarışmasıyla tanınan ve oyunculukta başarısını kanıtlayan Doğan Bayraktar tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide canlandırdığı rolle hikayeyi başka bir boyuta taşıyan Doğan Bayraktar özel hayatıyla mercek altına alındı. Hercai hayranları tarafından mercek altına alınan Doğan Bayraktar'ın boyu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 16.10.2020 16:10 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 16:12
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Hercai’nin Aslan Aslanbey’i Doğan Bayraktar hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer…

Hercai'ye Aslan Aslanbey karakteriyle dahil olan Doğan Bayraktar tüm dikkatleri üzerine çekti. Hercai hayranları tarafından mercek altına alınan Doğan Bayraktar'ın boyu merak konusu oldu. İşte başta Doğan Bayraktar olmak üzere birçok ünlü ismin boyu…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hercai’nin Aslan Aslanbey’i Doğan Bayraktar hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer…

Barış Arduç – 187 CM

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Hercai’nin Aslan Aslanbey’i Doğan Bayraktar hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer…

Gupse Özay – 171 CM

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Hercai’nin Aslan Aslanbey’i Doğan Bayraktar hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer…

Can Yaman – 183 CM

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Hercai’nin Aslan Aslanbey’i Doğan Bayraktar hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer…

Tolga Sarıtaş – 180 CM