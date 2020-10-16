Hercai’nin Aslan Aslanbey’i Doğan Bayraktar hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer…

Hercai'ye Aslan Aslanbey karakteriyle dahil olan Doğan Bayraktar tüm dikkatleri üzerine çekti. Hercai hayranları tarafından mercek altına alınan Doğan Bayraktar'ın boyu merak konusu oldu. İşte başta Doğan Bayraktar olmak üzere birçok ünlü ismin boyu…

