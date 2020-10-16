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Hercai’nin Aslan Aslanbey’i Doğan Bayraktar hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer…
Atv'nin sevilen dizisi Hercai'ye Aslan Aslanbey karakteriyle dahil olan Doğan Bayraktar gündeme oturdu. Best Model of Turkey yarışmasıyla tanınan ve oyunculukta başarısını kanıtlayan Doğan Bayraktar tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide canlandırdığı rolle hikayeyi başka bir boyuta taşıyan Doğan Bayraktar özel hayatıyla mercek altına alındı. Hercai hayranları tarafından mercek altına alınan Doğan Bayraktar'ın boyu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 16.10.2020 16:10Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 16:12