Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteriyle yeniden tüm dikkatleri üzerine çeken Cansu Dere, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Canse Dere'nin yıllar içinde yaşadığı değişim ise görenleri şoke etti. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere'nin olay olan o fotoğrafı...