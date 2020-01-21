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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca’yı hiç böyle görmediniz! Fotoğrafı şok etti!

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Yayınlandığı her bölümle izleyicileri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hızır karakteriyle hayran kitlesini genişleten Oktay Kaynarca'nın eski fotoğrafları gündem oldu. İşte Oktay Kaynarca'nın hiç görmediğiniz o fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 12:41
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca’yı hiç böyle görmediniz! Fotoğrafı şok etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'yı hiç böyle görmediniz! Çocukluk ve gençlik fotoğrafları ortaya çıkan Oktay Kaynarca sosyal medyayı salladı. Kaynarca'nın değişimini görenler gözlerine inanamadı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca’yı hiç böyle görmediniz! Fotoğrafı şok etti!

Engin Altan Düzyatan

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca’yı hiç böyle görmediniz! Fotoğrafı şok etti!

Müge Anlı

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca’yı hiç böyle görmediniz! Fotoğrafı şok etti!

Ufuk Özkan

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca’yı hiç böyle görmediniz! Fotoğrafı şok etti!

Batuhan Karacakaya