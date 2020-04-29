29 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında şaşırtan iddia! Evlilik ve bebek yakında…

Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında şaşırtan iddia! Evlilik ve bebek yakında…

Hadise yaklaşık iki aydır aşk yaşadığı oyuncu Kaan Yıldırım'ın evine girerken görüntülendi. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından soluğu sevgilisinin yanında alan şarkıcı, Yıldırım'ın oturduğu sitenin girişinde ateşi ölçülürken görüntülendi. İlişkileri dolu dizgin devam eden ikili hakkında şaşırtan iddialar ortaya atıldı. Her fırsatta anne olmak istediğini söyleyen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın birlikteliklerini bir adım öteye taşıdığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 29.04.2020 12:19 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 12:21
  • 1
  • 11
Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında şaşırtan iddia! Evlilik ve bebek yakında…

Karantina günlerini kendi evi ve Kaan Yıldırım'ın evi arasında gidip gelerek geçiren Hadise, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından soluğu sevgilisinin yanında aldı. Ancak Hadise hakkında ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

  • 2
  • 11
Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında şaşırtan iddia! Evlilik ve bebek yakında…

Kaan Yıldırım ile yaklaşık 2 aydır gizli gizli aşk yaşayan Hadise, karantinayı sevgilisiyle geçirmeye devam ediyor… Aşkını gözlerden uzak yaşayan ve fotoğraf vermeyen seksi yıldız, önceki gün de Yıldırım'ın Ulus'ta bulunan evine girerken görüntülendi. Yaşanan salgın yüzünden Hadise'nin aracı, güvenlik tarafından durduruldu.

  • 3
  • 11
Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında şaşırtan iddia! Evlilik ve bebek yakında…

Sitenin görevlileri, şarkıcı ve şoförüne, cihaz ile ateş ölçümü yaptı. Kontrol sonrası ateşi normal çıkan Hadise, soluğu aşkı Kaan Yıldırım'ın evinde aldı. Geçtiğimiz günlerde de sevgilisinin evine giderken objektiflere takılan 34 yaşındaki şarkıcının bu halleri "Aşkın ateşi Hadise'yi yakmaya başladı" dedirtti.

  • 4
  • 11
Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında şaşırtan iddia! Evlilik ve bebek yakında…

HADİSE ANNE OLMAK İSTİYOR

Hadise artık anne olmak istiyor. Her fırsatta çocukları çok sevdiğini ve en az 3 çocuk sahibi olmak istediğini dile getiren Hadise, Kaan Yıldırım ile olan birlikteliğiyle bu duruma daha da sıcak bakmaya başladı.

  • 5
  • 11
Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında şaşırtan iddia! Evlilik ve bebek yakında…

Birlikte keyifli zaman geçiren çiftten Hadise'nin artık yakın çevresine anne olmak istediğini söylediği öğrenildi.