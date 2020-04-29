Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında şaşırtan iddia! Evlilik ve bebek yakında…

HADİSE ANNE OLMAK İSTİYOR

Hadise artık anne olmak istiyor. Her fırsatta çocukları çok sevdiğini ve en az 3 çocuk sahibi olmak istediğini dile getiren Hadise, Kaan Yıldırım ile olan birlikteliğiyle bu duruma daha da sıcak bakmaya başladı.