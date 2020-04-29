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Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında şaşırtan iddia! Evlilik ve bebek yakında…
Hadise yaklaşık iki aydır aşk yaşadığı oyuncu Kaan Yıldırım'ın evine girerken görüntülendi. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından soluğu sevgilisinin yanında alan şarkıcı, Yıldırım'ın oturduğu sitenin girişinde ateşi ölçülürken görüntülendi. İlişkileri dolu dizgin devam eden ikili hakkında şaşırtan iddialar ortaya atıldı. Her fırsatta anne olmak istediğini söyleyen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın birlikteliklerini bir adım öteye taşıdığı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 29.04.2020 12:19 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 12:21
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