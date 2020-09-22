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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı!

ATV'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6'ncı sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken dizinin oyuncuları da fenomen haline geldi. Dizide canlandırdıkları karakterlerle özdeşleşen oyuncuların özel hayatı merak konusu oldu. Onlardan biri de Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi...

Giriş Tarihi: 22.09.2020 15:46 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 15:50
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hızır Ali karakteriyle ekrana damga vuran Yalçın Hafızoğlu sevgilisiyle şaşırttı. İşte Yalçınoğlu'nun sevgilisi ve ünlülerin eşleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı!

NECİP MEMİLİ

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı!

NECİP MEMİLİ VE EŞİ DİDEM DAYICIOĞLU

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı!

NECİP MEMİLİ VE EŞİ DİDEM DAYICIOĞLU

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı!

ARAS BULUT İYNEMLİ