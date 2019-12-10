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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Behzat’ı Emir Benderlioğlu eski bakanın torunu çıktı
ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', her hafta Salı akşamlarına damga vururken oyuncular da izleyiciler tarafından mercek altına alındı. EDHO'da Behzat Façalı karakterine hayat veren Emir Benderlioğlu ise en dikkat çeken oyuncu oldu. Son zamanların yükselen oyuncuları arasında yer alan Emir Benderlioğlu'nun özel hayatı da mercek altına alındı. Emir Benderlioğlu'nun eski bakan Mehmet Atıf Benderlioğlu'nun torunu olduğunu öğrenenler şok oldu. İşte Emir Benderlioğlu'nun dedesi Atıf Benderlioğlu...
Giriş Tarihi: 10.12.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 11:16
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