Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Behzat’ı Emir Benderlioğlu eski bakanın torunu çıktı

Emir Benderlioğlu, iş hayatına TRT'de tanıtım koordinatörü olarak başladı. Bu sırada Yönetmen Alper Çağlar ile tanıştı ve onun filmlerinde rol almaya başladı. Sonra da Harika Uygur casting ajansına kaydoldu ve İstanbul'a yerleşti. Emir Benderlioğlu, 6 Temmuz 2010 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Ceren Şekerci ile evlendi. Nur adında bir kızı vardır.

