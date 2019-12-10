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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Behzat’ı Emir Benderlioğlu eski bakanın torunu çıktı

ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', her hafta Salı akşamlarına damga vururken oyuncular da izleyiciler tarafından mercek altına alındı. EDHO'da Behzat Façalı karakterine hayat veren Emir Benderlioğlu ise en dikkat çeken oyuncu oldu. Son zamanların yükselen oyuncuları arasında yer alan Emir Benderlioğlu'nun özel hayatı da mercek altına alındı. Emir Benderlioğlu'nun eski bakan Mehmet Atıf Benderlioğlu'nun torunu olduğunu öğrenenler şok oldu. İşte Emir Benderlioğlu'nun dedesi Atıf Benderlioğlu...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 11:16
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Behzat’ı Emir Benderlioğlu eski bakanın torunu çıktı

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncusu Emir Benderlioğlu gündeme oturdu. Behzat Façalı rolüyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vuran Emir Benderlioğlu'nun özel hayatını araştıranlar dedesinin Demokrat Parti döneminde bakanlık yapan Mehmet Atıf Benderlioğlu olduğunu görünce şaşırdı. İşte Emir Benderlioğlu'nun dedesi Mehmet Atıf Benderlioğlu…

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Behzat’ı Emir Benderlioğlu eski bakanın torunu çıktı

Emir Benderlioğlu kimdir?

Emir Benderlioğlu, 28 Ekim 1979 tarihinde Ankara'da doğdu. Tam adı Atıf Emir Benderlioğlu olan oyuncu Ankara Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun oldu. Üniversitede önce heykel bölümünde okudu, sonra da Grafik Bölümüne geçti.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Behzat’ı Emir Benderlioğlu eski bakanın torunu çıktı

Emir Benderlioğlu, iş hayatına TRT'de tanıtım koordinatörü olarak başladı. Bu sırada Yönetmen Alper Çağlar ile tanıştı ve onun filmlerinde rol almaya başladı. Sonra da Harika Uygur casting ajansına kaydoldu ve İstanbul'a yerleşti. Emir Benderlioğlu, 6 Temmuz 2010 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Ceren Şekerci ile evlendi. Nur adında bir kızı vardır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Behzat’ı Emir Benderlioğlu eski bakanın torunu çıktı

Emir Benderlioğlu'nun dedesi Mehmet Atıf Benderlioğlu'nun dedesi kimdir?


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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Behzat’ı Emir Benderlioğlu eski bakanın torunu çıktı

Mehmet Atıf Benderlioğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi (1933). 1950 yılında Ankara Belediye Başkanlığına seçildi, milletvekili seçilene kadar bu görevini sürdürdü. 1954 ve 1957'de Demokrat Parti listesinden Ankara ve Yozgat milletvekili seçilerek iki dönem TBMM'de yasama görevi yaptı. 1959-1960 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı görevinde bulundu.