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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı!

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan Çakırbeyli karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer son günlerin en çok konuşulan oyuncularından oldu. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Yunus Emre Yıldırımer eşiyle gündeme oturdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin de ünlü olması herkesi şaşırttı. İşte Yunus Emre Yıldırımer'in merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 16:52 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 17:04
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı!

YUNUS EMRE YILDIIMER KİMDİR?

Yunus Emre Yıldırımer 1982 yılında Siirt'te doğdu. İlkokulu ve liseyi Diyarbakır'da okudu. Daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar bölümünü bitirdi. Elif'in Günlüğü, Bir Göçmen Kuştu, Sardunya Sokağı, Hatırla Sevgili, Dantel, Mavi kelebekler, O Evimin Erkeği, Güz Gülleri, İnsan Aldandı, Fatih-Harbiye gibi dizilerde rol aldı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı!

Alpaslan Çakırbeyli rolüyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vuran Yunus Emre Yıldırımer gündeme oturdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin de oyuncu olması herkesi şaşkına çevirdi. İşte Yunus Emre Yıldırımer ve ünlülerin eşleri.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı!

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı!

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı!

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu