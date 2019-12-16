Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı!

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan Çakırbeyli karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer son günlerin en çok konuşulan oyuncularından oldu. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Yunus Emre Yıldırımer eşiyle gündeme oturdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin de ünlü olması herkesi şaşırttı. İşte Yunus Emre Yıldırımer'in merak edilen eşi...