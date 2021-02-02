Günce: Ben kabul etmeyince Sertab Erener’e gitti

"Kalk Yerine Yat" isimli yakın dönemde yayınlanan parçanda Sezen Aksu ile bir işbirliği var. Geri dönüşler nasıl oldu?

Ben uzun bir süre ara verdim ve müzik piyasasında bu kadar uzun süre ara vermek sağlıklı değil. Bir şekilde süreklilik olması gerekiyor. 3 sene ara verdikten sonra bu kadar hızlı bir dönüş beklemiyordum. Çok güzel tepkiler alıyorum. Dinleyenler unutuyor, daha fazla sıkıntı çekeceğimi düşünüyordum. Baştan kendimi ve şarkılarımı hatırlatmak sıkıntılı olacağa benziyordu. Ama şarkının enerjisiyle düşündüğümden güzel ve çabuk bir geri dönüş aldım. Bu beni motive etti. Hemen ikinci teklim için çalışmaya girdim.