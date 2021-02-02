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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Günce: Ben kabul etmeyince Sertab Erener’e gitti
Elektronik müziğin öncülerinden biri olan, uzun yıllar ara vermesinin ardından "Kalk Yerine Yat" isimli single parçasıyla sessizliğini bozan şarkıcı Günce, Bi' Başka'da İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Müziği Sezen Aksu'ya ait olan single çalışmasının klip yönetmenliğini de üstlenen şarkıcı, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 02.02.2021 11:42 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 11:46
Günce, Bi' Başka YouTube kanalında kariyerinde reddettiği için pişman olduğu parçayı açıkladı. "Koparılan Çiçekler" adlı parçanın ilk ona gittiğini ama basiretinin bağlandığını belirterek "Sevgili Soner Sarıkabadayı'nın kendisinin söylediği naif, güzel bir kaydı vardı. Bilmiyorum ne olduğunu. Basiretim bağlandı galiba. Ben seslendirmedim. Sonrasında Sertab söyledi zaten. İyi ki de o söyledi. Onun dışında kimse söyleyemezdi zaten. Ama üzülmüştüm tabii" dedi.
VIDEO GALERİ DEVAM EDİYOR Pandemide neler yaptın?
İçsel olarak kendinize dönüyorsunuz bir şekilde. Herkes için fırsat bu. Daha küçük yaşamayı öğrendiğimiz bir süreçteyiz. Ben de yazmaya, okumaya, kendimi dinlemeye çalışıyorum. Bu dönemi böyle atlatacağımı düşünüyorum. Çok şarkı yazmaya başladım. Home stüdyodayım. Başka şarkılar okuyorum. Bu dönemi fırsata çevirmek elimizde.
"Kalk Yerine Yat" isimli yakın dönemde yayınlanan parçanda Sezen Aksu ile bir işbirliği var. Geri dönüşler nasıl oldu?
Ben uzun bir süre ara verdim ve müzik piyasasında bu kadar uzun süre ara vermek sağlıklı değil. Bir şekilde süreklilik olması gerekiyor. 3 sene ara verdikten sonra bu kadar hızlı bir dönüş beklemiyordum. Çok güzel tepkiler alıyorum. Dinleyenler unutuyor, daha fazla sıkıntı çekeceğimi düşünüyordum. Baştan kendimi ve şarkılarımı hatırlatmak sıkıntılı olacağa benziyordu. Ama şarkının enerjisiyle düşündüğümden güzel ve çabuk bir geri dönüş aldım. Bu beni motive etti. Hemen ikinci teklim için çalışmaya girdim.
Yakın dönemde gelecek mi yeni çalışmanız? İsmini öğrenebilir miyiz parçanın?
Hayır, söylemeyeceğim. Cover çünkü.
Klibinizin yönetmenliğini de üstlendiniz. Nasıl bir deneyimdi?
Hiç öyle bir iddiam yok. Şarkıyı ilk dinlediğimde kafamda oluşan bir senaryo vardı. Görüntü yönetmenime danışarak bir klip çıkarmak istedim ortaya. Fikren ben yönettim aslında. Yönetmenlik konusunda hiçbir iddiam yok. Şarkının içerisinde bir espri var. Senaryoyu kafamda kurguladığım için ben fikri vermek istedim.
"ELEKTRONİK MÜZİĞİN ÖNCÜSÜYÜM" Elektronik müziğin öncülerinden birisin. Hande Yener'den önce de çıkardığın elektronik parçalar var. Yeniden elektronik müziğe bir dönüş yapacak mısın? Yoksa bu tarzda devam mı edeceksin?
Elektronik müziğin ilk öncüsüyüm diyebilirim. Gecemi Al, Bu Aşk Değil gibi tam anlamıyla bir elektronik sound'u Türkiye'ye 2003 yılında sevgili Erol Temizel ile getirdik. Bu konuda mütevazı olamayacağım. Zaten sonrasında Hande Yener de bu tarzı Erol Temizel ile devam ettirdi. Biz şimdiki parçalarımızın altyapısında da o elektronik tınıyı verdik. Kalk Yerine Yat isimli parçamızda da Erol Temizel imzası var. Dereceleri belki hafif ya da daha hissedilir olabilir. Ama benim altyapılarımda hep elektronik tınıyı alırsınız, şarkı ne kadar alırsa.