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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da savaş başlıyor! Çakırbeyliler yeni düşmanlarla karşı karşıya
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni bölümünde, Hızır Çakırbeyli gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı'nın intikamını almak için Rıdvan ve ailesini avlamaya başlayacak. Rıdvan'ın son hamlesiyle Savaş'tan yardım istemesi Çakırbeyli ve dostlarına yeni bir düşman kazandıracak. İşte EDHO'nun yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 07.06.2021 11:34 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 13:57
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