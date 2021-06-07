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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da savaş başlıyor! Çakırbeyliler yeni düşmanlarla karşı karşıya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni bölümünde, Hızır Çakırbeyli gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı'nın intikamını almak için Rıdvan ve ailesini avlamaya başlayacak. Rıdvan'ın son hamlesiyle Savaş'tan yardım istemesi Çakırbeyli ve dostlarına yeni bir düşman kazandıracak. İşte EDHO'nun yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 07.06.2021 11:34 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 13:57
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da savaş başlıyor! Çakırbeyliler yeni düşmanlarla karşı karşıya

Hızır Çakırbeyli, gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı'nın ölümünün arkasındaki isim olan Rıdvan ve ailesini bir bir avlamaya başlar.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da savaş başlıyor! Çakırbeyliler yeni düşmanlarla karşı karşıya

Verdiği savaştan kayıplarına rağmen galip çıkmaya kararlı olan Hızır Çakırbeyli, kardeşi İlyas Çakırbeyli ve aile dostu Behzat Façalı'nın da yardımıyla Rıdvan'ı ve çocuklarını yakalar.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da savaş başlıyor! Çakırbeyliler yeni düşmanlarla karşı karşıya

Rıdvan'ın son bir hamleyle Ortadoğu'da enerji şirketlerinin güvenlik işlerini yapan Savaş'tan yardım istemesi ise Hızır Çakırbeyli ve dostlarına yeni bir düşman kazandırır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da savaş başlıyor! Çakırbeyliler yeni düşmanlarla karşı karşıya

Hızır Çakırbeyli yeni düşmanı Savaş'la verdiği mücadelede en yakınındaki isimler tehlikeye girer.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da savaş başlıyor! Çakırbeyliler yeni düşmanlarla karşı karşıya

Sevdiklerini ve dostlarını korumak için her şeyi yapan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda kendi canını da vermeye hazırdır. Hızır Çakırbeyli'nin bu mücadelesinde en büyük destekçisi de yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.