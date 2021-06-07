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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Maraşlı'da canlandırdığı Mahur karakteriyle kendisine hayran bırakan Alina Boz tüm dikkatleri üzerine çekti. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan Boz, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Dizide Burak Deniz'le aralarında yakaladıkları uyumla gündem olan güzel oyuncu, memleketiyle merak konusu oldu. İşte Maraşlı'nın güzel oyuncusu Alina Boz'un memleketi...

Giriş Tarihi: 07.06.2021 13:11 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 13:13
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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Maraşlı dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Alina Boz, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Boz, izleyiciler tarafından mercek altına alındı.

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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Özel hayatıyla mercek altına alınan güzel oyuncu, hakkındaki gerçeklerle herkesi şaşırttı. Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz'un aslen nereli olduğu merak konusu oldu.

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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

İşte Alina Boz'un ve ünlü isimlerin memleketi...

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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Çağlar Ertuğrul – İzmir

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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Alp Navruz – İstanbul