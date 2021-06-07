Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Maraşlı'da canlandırdığı Mahur karakteriyle kendisine hayran bırakan Alina Boz tüm dikkatleri üzerine çekti. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan Boz, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Dizide Burak Deniz'le aralarında yakaladıkları uyumla gündem olan güzel oyuncu, memleketiyle merak konusu oldu. İşte Maraşlı'nın güzel oyuncusu Alina Boz'un memleketi...