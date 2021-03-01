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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da İlyas intikam için harekete geçiyor! "Herkesi öldüreceğim" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da İlyas intikam için harekete geçiyor! "Herkesi öldüreceğim"
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde, ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan'a yapılan saldırıda hainin kim olduğunu öğrenmeye çalışır. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Reis, hem içerde hem dışarda şebekeyle mücadelesini sürdürürken, İlyas'tan da ihanet eden herkesin ölmesini ister. İşte EDHO'nun yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 01.03.2021 12:08 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 12:18
EDHO'nun yeni bölümünde, Kontrgerilla İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri uyuşturucu üzerinden plan kurar. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir.
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Cezaevinde gelecek saldırıyı bekleyen Hızır Çakırbeyli, ziyaretine gelen ve yokluğunda ailesinin başına geçirdiği İlyas Çakırbeyli'den ihanet eden herkesin ölmesini ister.
Hızır Çakırbeyli hem içerde hem dışarda İshak'ın bağlı olduğu şebekeyle de mücadelesine devam eder.
Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan'a yapılan saldırıda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışır.
Akrabası Façalılar'la hasım olan İdris Reis'le gemileri yakan İlyas Çakırbeyli, İdris'in kardeşi Demir'in arkasındaki adamı ortaya çıkarmak için uğraşır.