Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da İlyas intikam için harekete geçiyor! "Herkesi öldüreceğim"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde, ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan'a yapılan saldırıda hainin kim olduğunu öğrenmeye çalışır. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Reis, hem içerde hem dışarda şebekeyle mücadelesini sürdürürken, İlyas'tan da ihanet eden herkesin ölmesini ister. İşte EDHO'nun yeni bölümünde yaşanacaklar...