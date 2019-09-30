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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’dan düşmanına yakın markaj

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 141.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun 140. bölümünün finaline Hızır'ın 'Ben savaşı başlattım' sözleri damga vururken, 141.yeni bölüm fragmanında "Hepsini öldüreceğiz sırasıyla!" sözü dikkat çekiyor. Meftun Ailesi'nin başına geçen Feyyaz'ın başına bela olabileceğini fark eden Hızır Reis zaman kaybetmeden harekete geçiyor ve düşmanını yakın markaja alıyor.

Giriş Tarihi: 30.09.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 10:31
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’dan düşmanına yakın markaj

Meftun Ailesi'nin başına geçen Feyyaz'ın, yakın zamanda başına bela olabileceğini anlayan Hızır, vakit kaybetmeden harekete geçer. Hızır Ali'ye gizli bir ekip kurmasını söyleyerek verdiği önemli görevle, düşmanından bir adım önde olmayı amaçlamaktadır. Meftunlardan gelecek tehlikelere karşı kuşandığı silahların, Sevda'ya zarar verip vermeyeceği de herkes tarafından merak konusu olacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’dan düşmanına yakın markaj

Feyyaz'ın en büyük dayanağı olan Melike, Çakırbeylilerle akraba olmamak adına elinden geleni ardına koymaz ve bu konuda gözünü ne kadar karartabileceğini kanıtlar.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’dan düşmanına yakın markaj

Yeğeni Sevda'ya, Çakırbeylilerin gelini olmanın bedelini göstermek için, ucu Façalılara da dokunacak bir plan hazırlar.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’dan düşmanına yakın markaj

Bunca bela arasında, üretilen yeni silahın ticaretini yapmaya çalışan Hızır'ın karşısına büyük bir engel çıkar. Ağabeyinin ölüm emrini vererek edindiği düşmanı Behram, arkasındaki güçler sayesinde silahın satışına mani olacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’dan düşmanına yakın markaj

Etrafını kendi adamlarıyla donatmayı hedeflediği masanın, reisi olmaya göz diken Feyyaz ise bu düşmanlıktan nemalanma fırsatını kaçırmaz. Behram gibi bir düşmanın masadaki yerini kimse kabul etmeyecek olsa da, Hızır, şeytanla karşı karşıya gelebilmek için, onunla aynı yolda yürümesi gerektiğinin farkındadır.