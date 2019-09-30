BİZE ULAŞIN
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’dan düşmanına yakın markaj
ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 141.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun 140. bölümünün finaline Hızır'ın 'Ben savaşı başlattım' sözleri damga vururken, 141.yeni bölüm fragmanında "Hepsini öldüreceğiz sırasıyla!" sözü dikkat çekiyor. Meftun Ailesi'nin başına geçen Feyyaz'ın başına bela olabileceğini fark eden Hızır Reis zaman kaybetmeden harekete geçiyor ve düşmanını yakın markaja alıyor.
Giriş Tarihi: 30.09.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 10:31
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7