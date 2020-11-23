Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır Reis’ten dostlarına ters köşe! "Davasından dönen adamla yol yürümem..."

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde Hızır Reis, dostları ve düşmanları olan Korkmazlara ters köşe yapar. Yeğenini kurtarmak için tüm gücünü kullanırken amcasının aldığı kararlar Alpaslan'ı ipleri tamamen koparma raddesine getirir. Hayatlarına Hızır'ı kelimenin tam anlamıyla kalbinden vurarak giren Bahar Sincanlı, Hızır Reis'in pusulasını şaşırtırken, Ceylan'ın da baş düşmanı olur. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 173. bölümünde yaşanacaklar...