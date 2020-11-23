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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır Reis’ten dostlarına ters köşe! "Davasından dönen adamla yol yürümem..." Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır Reis’ten dostlarına ters köşe! "Davasından dönen adamla yol yürümem..."
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde Hızır Reis, dostları ve düşmanları olan Korkmazlara ters köşe yapar. Yeğenini kurtarmak için tüm gücünü kullanırken amcasının aldığı kararlar Alpaslan'ı ipleri tamamen koparma raddesine getirir. Hayatlarına Hızır'ı kelimenin tam anlamıyla kalbinden vurarak giren Bahar Sincanlı, Hızır Reis'in pusulasını şaşırtırken, Ceylan'ın da baş düşmanı olur. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 173. bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 23.11.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 11:39
Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 173. bölümünde, Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın hayatını kurmak için düşmanını masasına davet eder.
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Korkmazların masaya oturmasıyla masa kuralları gereği masadan kalktığını açıklayan Hızır Reis, başta dostları olmak üzere düşmanları Korkmazlara da ters köşe yapar.
Hızır Reis'in bu hamlesinin ardından meydanın boşaldığını düşünen Korkmazlar da liderlik için mücadeleye hazırlanır. Masadan kalkmasına rağmen tedbiri bırakmayarak hapishanedeki yeğeninin korumaya devam eden Hızır Çakırbeyli, tüm gücünü kullanır.
Hızır amcasının verdiği kararlardan memnun olmayan Alpaslan ise amcasıyla iplerini koparmaya hazırdır. Kendi yolunu çizerek adını aleme yazdırmaya hazır olan Alpaslan ise sonunda hapishanede Derman Korkmaz'la yüz yüze gelir.
Hızır Reis'in Korkmazlarla el sıkışmasını hazmedemeyen Ceylan ise eşiyle arasını açacak bir konuşma yapar. Hızır'ı kendisinden uzaklaştıran Ceylan, bu hamlesiyle eşini Bahar Sincanlı'ya istemeden yaklaştırır.